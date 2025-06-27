Появилось видео драки силовиков и священников у резиденции католикоса всех армян

Стычка между силовиками и священниками в Армении. Видео

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Драка между силовиками и священниками возле Первопрестольного Святого Эчмиадзина попала на видео. На кадрах видно, что священники закрыли ворота в духовный центр и не пускают силовиков, которые хотят зайти на территорию центра.

Первопрестольный Святой Эчмиадзин — это духовный и административный центр Армянской апостольской церкви. На его территории находится резиденция католикоса всех армян Гарегина II. Ранее он также вышел к силовикам.

Силовики увезли главу Ширакской епархии Микаэла Аджапахяна. Ранее он вышел и заявил о готовности уехать с правоохранительными органами. В отношении Аджапахяна возбуждено уголовное дело о призывах к захвату власти из-за его высказываний в интервью 2024 года. Расследование началось на фоне конфликта премьер-министра Никола Пашиняна с Армянской церковью. Сам епископ заявил, что не является угрозой для Армении, указав, что ею являются власти страны.