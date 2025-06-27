CNN узнал, что США могут предложить Ирану за отказ от обогащения урана

США требуют от Ирана отказаться от обогащения урана, это «не подлежит обсуждению». Предполагается, что взамен арабские страны выделят до $30 млрд инвестиций на развитие мирной ядерной программы Тегерана

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Администрация президента США Дональда Трампа в рамках попыток вернуться к переговорам с Ираном обсуждает возможность предоставить Тегерану доступ к средствам в размере до $30 млрд на развитие мирной ядерной программы, сообщает CNN.

Взамен Тегеран должен отказаться от обогащения урана, этот пункт «не подлежит обсуждению», передает телеканал.

Со слов собеседников, США обсуждали инвестиции со странами Ближнего Востока в течение последних двух недель, на фоне очередного обострения между Ираном и Израилем. Предполагается, что деньги будут поступать не от Соединенных Штатов, а от арабских стран. «США готовы возглавить эти переговоры. И кому-то придется заплатить за реализацию ядерной программы, но мы не возьмем на себя такие обязательства», — сказал представитель администрации.

Американские чиновники сообщили, что было выдвинуто еще несколько предложений. Они включают потенциальное снятие некоторых санкций с Ирана и предоставление Тегерану доступа к $6 млрд замороженных активов, которые находятся на счетах в иностранных банках.

Еще одна идея заключается в том, чтобы союзники Соединенных Штатов в Персидском заливе оплатили создание инфраструктуры на замену пострадавшего от американских ударов ядерного объекта в Фордо, тоже без возможности обогащать уран.

Накануне спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф сообщил CNBC, что США стремятся заключить «всеобъемлющее мирное соглашение». В администрации президента подчеркнули, что все предложения направлены на то, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие. В Белом доме надеются, что после событий последних двух недель - обменов ударами с Израилем и атаки США на иранские ядерные центры - Тегеран согласится на условия Вашингтона.

Однако, по мнению экспертов по Ирану, власти страны, наоборот, будут убеждены, что стране необходимо ядерное оружие, передает CNN. Ранее на этой неделе иранский парламент одобрил приостановку сотрудничества с МАГАТЭ. Еще до атаки США в ночь на 22 июня власти Ирана существенно ограничили доступ сотрудникам агентства к своим объектам.

По данным МАГАТЭ на середину мая, у Ирана было почти 409 кг высокообогащенного урана. В теории этого достаточно для производства десяти ядерных боеголовок, писал Bloomberg. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси сообщил, что местонахождение вещества неизвестно. Иран утверждает, что вывез запасы урана с атакованных объектов заранее. МАГАТЭ допускает, что значительная их часть уцелела.