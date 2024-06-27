Володин заявил, что Бастрыкин словами о «Госдуре» оскорбил народ

Бастрыкин призвал депутатов принять законы о мигрантах и произнес «Государственная дура». Володин назвал это оскорблением народа, который избрал депутатов

Вячеслав Володин (Фото: Global Look Press)

Спикер Думы Вячеслав Володин отреагировал на слова главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который во время своего выступления использовал словосочетание «Государственная дура».

«Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ», — сказал Володин.

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Ранее 27 июня Бастрыкин на сессии Петербургского международного юридического форума заявил: «Здесь нет депутатов? Вы депутат, да? Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме, там вообще как-то заинтересованы в принятии новых законов, которые соответствуют напряженности ситуации? <...> Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура». После этого он извинился.

Такие заявления глава СК сделал в ходе обсуждения вопросов миграционной политики. По мнению Бастрыкина, в контексте напряженной и тревожной ситуации с мигрантами нужны законодательные инициативы, которые могут принять только депутаты.

Еще один орган, который подвергся критике в речи Бастрыкина, — прокуратура. По его словам, она неоднократно отменяла возбуждение СК уголовных дел по миграционным преступлениям, в связи с чем идет «борьба» между ведомствами. Глава ведомства отметил, что в некоторых случаях он по три-четыре раза поручает вновь заводить дела. По словам руководителя СК, обычно в прокуратуре используют формулировку о том, что не собрано достаточно оснований для возбуждения уголовного дела.

Прокуратура пока не реагировала на это заявление.