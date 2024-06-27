В США пройдут первые предвыборные дебаты Байдена и Трампа

27 июня в США станет днем первых предвыборных дебатов между Джо Байденом и Дональдом Трампом. Чем эти дебаты уникальны и каким вопросам будет уделено основное внимание — в материале РБК

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Что известно о предстоящих дебатах Байдена и Трампа

Первые предвыборные дебаты в рамках президентской кампании 2024 года пройдут в студии CNN и начнутся в 21:00 по местному времени (28 июня, 4:00 мск). Участников будет двое — Джо Байден и Дональд Трамп. Независимые кандидаты, включая Роберта Кеннеди-младшего, не смогли выполнить требования телеканала: быть включенными в избирательные бюллетени в таком количестве штатов, чтобы потенциально они могли набрать 270 голосов выборщиков; и получить не менее 15% в четырех различных опросах общественного мнения. Предвыборный штаб Кеннеди-младшего заявил, что проведет собственные «реальные дебаты», трансляция которых будет вестись одновременно с эфиром CNN.

Формально ни Байден, ни Трамп еще не были выдвинуты в качестве кандидатов в президенты от своих партий — национальные конвенции республиканцев и демократов, где будет осуществлена эта процедура, пройдут лишь в июле и августе соответственно. Но если ни у одного из этих политиков не возникнет каких-то непреодолимых проблем со здоровьем или иных форс-мажорных обстоятельств, именно их имена окажутся в бюллетенях — у Байдена и Трампа не осталось сколько-нибудь значимых соперников в рядах их партий.

Таким образом, президентские выборы 2024 года станут переигровкой предыдущей кампании, а 45-й и 46-й президенты встретятся на предвыборной дискуссии уже в третий раз. Нынешние дебаты — первые для них в текущем избирательном цикле: из-за низкого уровня конкуренции они не участвовали во внутрипартийных дебатах на праймериз.

Мероприятие пройдет в студии CNN в Атланте (штат Джорджия), модераторами будут ведущие телеканала Джейк Таппер и Дана Баш. В помещении не будет зрителей, а микрофоны Байдена и Трампа будут включаться, лишь когда им будет предоставлено слово, чтобы не дать оппонентам возможности перебивать друг друга. Трампу дадут финальное слово, а Байдену разрешат выбрать, за каким подиумом он будет стоять — правым или левым. Мероприятие продлится 90 минут с учетом двух рекламных перерывов, во время которых участникам запрещается взаимодействовать с сотрудниками своих предвыборных штабов.

Как утверждает СNN, ночные дебаты могут стать самыми судьбоносными в истории США. «Впервые действующий президент и экс-президент сойдутся в поединке перед миллионами телезрителей, который состоится гораздо раньше обычного — еще до начала партийных съездов», — отмечают журналисты канала.

Столица Джорджии была выбрана неслучайно: в этом штате прежде были сильны позиции республиканцев, но сейчас он стал колеблющимся, и победа в нем может стать путевкой в Белый дом. Более того, в Джорджии против Трампа инициировано уголовное дело по обвинению в заговоре с целью срыва президентских выборов 2020 года. По версии следствия, его подчиненные добивались от местных властей пересмотра итогов голосования и даже якобы требовали от секретаря штата «найти» 11 780 голосов, то есть ровно столько, чтобы после пересчета Трамп обошел Байдена.

В мае Джо Байден отказался от участия в дебатах, организуемых более трех десятилетий беспартийной комиссией (она планировала провести их 16 сентября, 1 и 9 октября), вместо этого он предложил телеканалам заниматься организацией таких встреч напрямую. Следующие дебаты пройдут на площадке ABC News 10 сентября. А 23 июля или 13 августа CBS News проведет дебаты между кандидатами в вице-президенты от обеих партий. Собственно президентские выборы пройдут 5 ноября 2024 года.

Что ожидать от дебатов между президентами США

Предвыборные дебаты в сентябре 2020 года запомнились довольно эмоциональным выступлением Трампа: республиканца распирало от гнева, и он то и дело прерывал своего оппонента. Демократ, впрочем, тоже не отличился особой сдержанностью и в момент ожесточенного спора посоветовал своему оппоненту заткнуться. «С этим клоуном и слова не вставить», — сказал тогда Байден.

Нынешние дебаты, которые пройдут в преддверии еще более непредсказуемых выборов, вряд ли будут менее напряженными, ведь оба кандидата начали обмениваться оскорблениями еще заочно. Но далеко не факт, что 81-летний Байден сможет выступить так же энергично, как с ежегодным обращением к конгрессу «О положении страны» в марте, отмечает Associated Press: одно дело — заранее заготовленная речь, и совсем другое — дискуссия с Трампом в прямом эфире. Союзники экс-президента и вовсе усомнились в способности Байдена бодрствовать и стоять на ногах все 90 минут. Впрочем, и сам 78-летний республиканец стал запинаться и заговариваться на своих предвыборных митингах: в преддверии праймериз в Нью-Гемпшире Трамп несколько раз перепутал свою соперницу, бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли, с экс-спикером палаты представителей Нэнси Пелоси. Сам Трамп назвал свою оговорку проявлением «чистой гениальности».

Практически неизбежно одной из основных тем дебатов станет уголовное преследование Трампа, которое сам он считает охотой на ведьм. 30 мая суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным в подлоге финансовой документации Trump Organization с целью скрыть свою интимную связь с порноактрисой Сторми Дэниелс в преддверии президентских выборов 2016 года. Оглашение приговора запланировано на 11 июля — за четыре дня до национальной конвенции Республиканской партии. За все 34 пункта обвинения предусмотрено максимальное наказание в виде заключения на 136 лет, но с высокой долей вероятности Трамп отделается либо крупным штрафом, либо условным сроком.

Трамп стал первым президентом США в истории, признанным виновным в совершении уголовного преступления, но даже потенциальное тюремное заключение не помешает ему продолжить участие в выборах — в американской Конституции просто не предусмотрено подобное ограничение. Но скандальное дело наверняка станет предметом для атак со стороны Байдена. Впрочем, республиканец может отплатить действующему президенту той же монетой: сын главы государства Хантер Байден также был недавно признан виновным в незаконном приобретении оружия, а в сентябре ему предстоит суд по делу о неуплате налогов.

Бывший и действующий президенты, скорее всего, также не раз вернутся к событиям 2020 года. Даже спустя годы Трамп продолжает настаивать на фальсификации итогов тех выборов и «краже» у него победы. Причем ему грозит сразу два уголовных дела по обвинению в попытках вмешательства в исход голосования, включая разбирательство в Джорджии.

Предметом дискуссии может стать и напряженная ситуация на южной границе США, где ежедневно задерживают в среднем около 4 тыс. нелегальных мигрантов. Трамп критикует Байдена за неспособность положить конец миграционному кризису, а также обвиняет нелегалов в росте числа насильственных преступлений в США. Байден же утверждает, что именно Трамп убедил республиканцев заблокировать масштабную миграционную реформу в начале февраля, которая обязала бы президента закрыть границу с Мексикой в случае роста числа нелегальных пересечений границы. Не сумев добиться принятия соответствующего билля в конгрессе, 4 июня Байден издал указ, лишающий иммигрантов, пересекших американскую границу незаконно, права на получение убежища и предусматривающий их ускоренную депортацию в Мексику или страну исхода. Трамп назвал это решение «слабым и жалким».

На повестке, как ожидается, будут и вопросы экономики (кандидаты регулярно обвиняют друг друга в росте инфляции и ухудшении экономической ситуации в стране), а также предлагаемые Трампом радикальные налоговые преобразования — постепенная отмена подоходного налога и компенсация этих бюджетных поступлений за счет торговых тарифов. Кандидаты, вероятно, также обсудят вопросы здравоохранения и попытки республиканцев запретить аборты.

Кроме этого, Трамп и Байден практически наверняка обсудят текущую геополитическую обстановку — растущую напряженность между США и Китаем и боевые действия на Украине, а также пути их прекращения. Незадолго до дебатов Reuters опубликовал план двух советников Трампа, Кита Келлога и Фреда Флейтца, по урегулированию конфликта, предусматривающий увязывание дальнейших поставок вооружений Киеву с началом мирных переговоров. Если же от переговоров откажется Москва, Вашингтон нарастит поддержку Украины. План предусматривает прекращение огня на основе «преобладающих линий фронта»; как ожидается, Трамп утвердит его в случае победы на выборах.

Наконец, на дебатах СNN может быть раскрыта одна из главных предвыборных интриг — имя выбранного Трампом кандидата в вице-президенты. Сам он заявил, что уже выбрал своего «второго номера» и что тот будет присутствовать на дебатах в Атланте. Американские СМИ называют трех наиболее вероятных претендентов — это губернатор Северной Дакоты и миллиардер Дуглас Бергам, сенатор от Огайо, венчурный капиталист Джеймс Дэвид Вэнс и сенатор от Флориды Марко Рубио. «Вторым номером» Байдена будет действующая вице-президент Камала Харрис.