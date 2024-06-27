NYT узнала, что предложит Украине НАТО на июльском саммите

NYT: на саммите НАТО не пригласит Украину, но создаст миссию для помощи ей

Альянс предложит создать миссию, которая будет координировать военные поставки, обучение украинских солдат, взаимодействие согласно долгосрочным двусторонним соглашениям о безопасности

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украину на саммите НАТО не пригласят в Североатлантический альянс, но объявят о создании миссии блока в Германии для координации всех видов помощи ей, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Саммит пройдет 9–11 июля в Вашингтоне. Собеседники газеты отметили, что создание миссии — это «сильный сигнал о союзнической приверженности» помогать Киеву в долгосрочной перспективе, а также гарантия дальнейшей поддержки Украины со стороны НАТО, даже если на президентских выборах в США победит Дональд Трамп. Он ранее обещал не защищать некоторых членов альянса от России, если они не будут тратить достаточно на оборону в рамках блока.

Миссия будет называться «Помощь НАТО в обеспечении безопасности и обучении для Украины» (NATO Security Assistance and Training for Ukraine или NSATU). Она будет базироваться на военном объекте США в Висбадене, руководить ею будет, вероятно, американский генерал, который будет подчиняться непосредственно высшему руководству альянса и командующему Европейским командованием Вооруженных сил США и верховному главнокомандующему Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералу Кристоферу Каволи.

В числе функций миссии будут координация помощи от разных стран, поставляющих Украине ПВО, артиллерию, в будущем — истребители F-16, а также обучение украинских солдат и взаимодействие согласно долгосрочным двусторонним соглашениям о безопасности, сказали источники издания. Все страны блока согласны с созданием такой миссии.

«Это попытка защитить Украину от Трампа и преднамеренное усилие сблизить Украину и НАТО для поддержки Украины сегодня, а также в будущем», — сказал бывший посол США в НАТО Иво Даалдер газете.

NSATU будет работать параллельно с Контактной группой по помощи Украине, которая действует под руководством США.

Газета отмечает, что нынешний отказ от принятия Киева в альянс связан не только с длящимся на Украине конфликтом, но и необходимостью проведения в стране реформ для борьбы с коррупцией, укрепления демократии и верховенства закона.

Против вступления Украины НАТО выступает Россия. В середине июня президент Владимир Путин назвал условия мирных переговоров с Украиной, в числе которых был официальный отказ властей страны от планов вступления в НАТО. Его украинский коллега Владимир Зеленский счел выдвинутые требования ультиматумом.