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Военная операция на Украине ,  
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NYT узнала, что предложит Украине НАТО на июльском саммите

NYT: на саммите НАТО не пригласит Украину, но создаст миссию для помощи ей
Сюжет
Военная операция на Украине
Альянс предложит создать миссию, которая будет координировать военные поставки, обучение украинских солдат, взаимодействие согласно долгосрочным двусторонним соглашениям о безопасности
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

Украину на саммите НАТО не пригласят в Североатлантический альянс, но объявят о создании миссии блока в Германии для координации всех видов помощи ей, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Саммит пройдет 9–11 июля в Вашингтоне. Собеседники газеты отметили, что создание миссии — это «сильный сигнал о союзнической приверженности» помогать Киеву в долгосрочной перспективе, а также гарантия дальнейшей поддержки Украины со стороны НАТО, даже если на президентских выборах в США победит Дональд Трамп. Он ранее обещал не защищать некоторых членов альянса от России, если они не будут тратить достаточно на оборону в рамках блока.

Миссия будет называться «Помощь НАТО в обеспечении безопасности и обучении для Украины» (NATO Security Assistance and Training for Ukraine или NSATU). Она будет базироваться на военном объекте США в Висбадене, руководить ею будет, вероятно, американский генерал, который будет подчиняться непосредственно высшему руководству альянса и командующему Европейским командованием Вооруженных сил США и верховному главнокомандующему Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералу Кристоферу Каволи.

В числе функций миссии будут координация помощи от разных стран, поставляющих Украине ПВО, артиллерию, в будущем — истребители F-16, а также обучение украинских солдат и взаимодействие согласно долгосрочным двусторонним соглашениям о безопасности, сказали источники издания. Все страны блока согласны с созданием такой миссии.

«Это попытка защитить Украину от Трампа и преднамеренное усилие сблизить Украину и НАТО для поддержки Украины сегодня, а также в будущем», — сказал бывший посол США в НАТО Иво Даалдер газете.

NSATU будет работать параллельно с Контактной группой по помощи Украине, которая действует под руководством США.

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Газета отмечает, что нынешний отказ от принятия Киева в альянс связан не только с длящимся на Украине конфликтом, но и необходимостью проведения в стране реформ для борьбы с коррупцией, укрепления демократии и верховенства закона.

Против вступления Украины НАТО выступает Россия. В середине июня президент Владимир Путин назвал условия мирных переговоров с Украиной, в числе которых был официальный отказ властей страны от планов вступления в НАТО. Его украинский коллега Владимир Зеленский счел выдвинутые требования ультиматумом.

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