Экс-партнеру Коломойского потребовали дать 10 лет по делу о мошенничестве

Гособвинение просит назначить реальный срок фигуранту дела о мошенничестве с бизнес-центром в Москве, долей в котором, по версии следствия, владел Игорь Коломойский

Игорь Коломойский (Фото: Михаил Маркив / РИА Новости)

Гособвинение потребовало назначить десять лет лишения свободы гендиректору ООО «Сити Холдинг» Игорю Дябденкову по делу о мошенничестве с московским бизнес-центром «Поварская Плаза», сообщает «Коммерсантъ».

Уголовное дело рассматривает Тушинский суд Москвы, Дябденков стал фигурантом в 2018 году вместе с учредителем «Сити Холдинга» Дмитрием Рябоконем, но впоследствии рассмотрение в отношении Рябоконя приостановили в связи с его тяжелым заболеванием.

Дело возбудили по заявлению москвича Айказа Овасафяна, бенефициара холдинга Arch limited, который зарегистрирован на Багамских островах. Компания имела деловые отношения со структурами украинского бизнесмена Игоря Коломойского, заочно арестованного в России по обвинению в организации убийства, применении запрещенных средств и методов ведения войны, воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов и похищении людей, и его партнера Геннадия Боголюбова.

По версии следствия, Коломойскому и Боголюбову принадлежало по 25% акций ЗАО «Элит-Холдинг», правопреемником которого стало ООО «Сити Холдинг». В 2015 году Коломойский передал Arch limited свою компанию Galermos, зарегистрированную на Кипре, в счет долга в размере $300 млн. Этой компании, по словам заявителя, принадлежал «Поварская Плаза».

Овасафян впоследствии выяснил, что у Galermos нет акций ЗАО «Элит-Холдинг», которое владеет центром, акции находятся у собственника здания Дмитрия Рябоконя. Как считает следствие, он вступил в сговор с Дябденковым и похитил акции у Galermos, нанеся Овасафяну ущерб на сумму около 2 млрд руб. Дябденков и Рябоконь не признают вину.

ООО «Сити Холдинг» с 2021 года находится в стадии банкротства, но площади в бизнес-центре продолжают арендовать почти 30 фирм и организаций.

В марте 2024 года суд в Адыгее признал Коломойского экстремистом, его активы в России арестовали. Бизнесмен находится под стражей в Киеве. Власти Украины обвиняют его в легализации более 500 млн грн ($13,6 млн) в 2013–2020 годах путем вывода за границу через подконтрольные банки, а также в завладении 9,2 млрд грн ($250 млн) Приватбанка, который он основал в 1992 году.