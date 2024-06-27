Президент Боливии призвал нацию защитить демократию

Луис Арсе в окружении министров обратился к гражданам Боливии, призвал их «мобилизоваться ради защиты демократии» и не допустить попытки госпереворота

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Президент Боливии Луис Арсе выступил с обращением к нации передает El Deber. Стоя в окружении правительственных министров, Арсе назвал государственным переворотом действия военных, которые заняли площадь перед дворцом правительства в Ла-Пасе и призвал население «мобилизоваться ради защиты демократии».

«Мы твердо намерены противостоять любой попытке государственного переворота, которая угрожает нашей демократии. <...> Мы не можем допустить, чтобы попытка государственного переворота унесла жизни боливийцев, мы хотим призвать нас защищать демократию», — сказал он (цитата по Los Tiempos).

О том, что власти Боливии столкнулись с попыткой переворота «против демократически избранного правительства», сообщил и вице-президент Давид Чокеуанка, обращаясь к международному сообществу.

Военных и бронетехнику на площадь Мурилью стянул генерал Хуан Хосе Суньига, которого отправили в отставку с должности командующего Вооруженных сил за резкую критику в адрес бывшего президента Эво Моралеса. Части вооруженных людей удалось прорваться в здание правительства. Суньига, выступая на площади, заявил, что намерен «вернуть Родину» и поменять состав кабмина. Действующие власти он обвинил в разграблении страны и «унижении военных».

Арсе, выйдя к Суньиге, потребовал вывести своих людей с площади Мурильо. «Верните военную полицию в казармы, генерал, это приказ, вы не собираетесь меня слушать?» — сказал президент (цитата по Vision360), но Суньига не отреагировал.

Как пишет El Deber, военные не пускают людей на площадь и применяют слезоточивый газ.

Происходящее в Боливии осудили главы соседних государств. Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро, лидеры Чили, Гондураса, Кубы, Эквадора и других стран выразили поддержку Луису Арсе.