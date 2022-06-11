Суд приговорил экс-президента Боливии Жанин Аньес к 10 годам тюрьмы

Суд Боливии приговорил бывшего временного президента страны Жанин Аньес к 10 годам тюрьмы по делу о госперевороте 2019 года, передает газета El Deber.

Генпрокуратура Боливии просила приговорить Аньес к 15 годам тюрьмы за издание преступных резолюций, которые противоречили Конституции и законам, а также нарушения служебных обязанностей. Однако суд уменьшил срок наказания.

Жанин Аньес была вторым вице-спикером сената от департамента Бени в Боливии до середины ноября 2019 года. Стала временным исполняющим обязанности президента после того, как глава государства Эво Моралес ушел в отставку после протестов и давления военных, а все нижестоящие члены правительства отказались быть врио.

Она вступила в должность 12 ноября 2019 года, ее поддержали оппозиционные партии (треть парламента), а также Многонациональный конституционный трибунал. Однако члены «Движения за социализм» с большинством в парламенте назвали назначение незаконным, так как у Аньес не было необходимого парламентского кворума. Кроме того, к тому времени сенат еще не принял отставку предыдущего председателя сената Адрианы Сальватьерры.

После того, как сенат принял отставку и избрал новым председателем Еву Копа Мурга из «Движения за социализм», Аньес представила новое правительство. Она также заявила, что Моралес не сможет баллотироваться на выборах на четвертый срок.

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На фоне протестов против временного правительства Аньес призвала полицию восстановить порядок, а 14 ноября она издала указ, который освобождает военных от любого вида уголовной ответственности за действия при поддержании порядка. Уже на следующий день силовики получили обвинения в стрельбе по фермерам в Кочабамбе с девятью погибшими и десятками раненых. Межамериканская комиссия по правам человека Организации американских государств осудила указ и через две недели его отменили.

Аньес пробыла президентом до 8 ноября 2020 года. На новых президентских выборах победил сторонник Моралеса социалист Луис Арсе.

13 марта следующего года полиция задержала Аньес подозрению в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре в рамках дела о госперевороте. Иск против нее подала бывший депутат «Движения за социализм» Лидия Пэтти.

Однако вскоре Конституционный суд страны исключил Уголовного кодекса подстрекательства к мятежу и тогда председатель сената Андронико Родригес обвинил Аньес в семи преступлениях.

Следствие решило, что Аньес незаконно провозгласила себя президентом Боливии, нарушив нормы конституции и законы.