Суд приговорил экс-президента Боливии Жанин Аньес к 10 годам тюрьмы
Суд Боливии приговорил бывшего временного президента страны Жанин Аньес к 10 годам тюрьмы по делу о госперевороте 2019 года, передает газета El Deber.
Генпрокуратура Боливии просила приговорить Аньес к 15 годам тюрьмы за издание преступных резолюций, которые противоречили Конституции и законам, а также нарушения служебных обязанностей. Однако суд уменьшил срок наказания.
Жанин Аньес была вторым вице-спикером сената от департамента Бени в Боливии до середины ноября 2019 года. Стала временным исполняющим обязанности президента после того, как глава государства Эво Моралес ушел в отставку после протестов и давления военных, а все нижестоящие члены правительства отказались быть врио.
Она вступила в должность 12 ноября 2019 года, ее поддержали оппозиционные партии (треть парламента), а также Многонациональный конституционный трибунал. Однако члены «Движения за социализм» с большинством в парламенте назвали назначение незаконным, так как у Аньес не было необходимого парламентского кворума. Кроме того, к тому времени сенат еще не принял отставку предыдущего председателя сената Адрианы Сальватьерры.
После того, как сенат принял отставку и избрал новым председателем Еву Копа Мурга из «Движения за социализм», Аньес представила новое правительство. Она также заявила, что Моралес не сможет баллотироваться на выборах на четвертый срок.
На фоне протестов против временного правительства Аньес призвала полицию восстановить порядок, а 14 ноября она издала указ, который освобождает военных от любого вида уголовной ответственности за действия при поддержании порядка. Уже на следующий день силовики получили обвинения в стрельбе по фермерам в Кочабамбе с девятью погибшими и десятками раненых. Межамериканская комиссия по правам человека Организации американских государств осудила указ и через две недели его отменили.
Аньес пробыла президентом до 8 ноября 2020 года. На новых президентских выборах победил сторонник Моралеса социалист Луис Арсе.
13 марта следующего года полиция задержала Аньес подозрению в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре в рамках дела о госперевороте. Иск против нее подала бывший депутат «Движения за социализм» Лидия Пэтти.
Однако вскоре Конституционный суд страны исключил Уголовного кодекса подстрекательства к мятежу и тогда председатель сената Андронико Родригес обвинил Аньес в семи преступлениях.
Следствие решило, что Аньес незаконно провозгласила себя президентом Боливии, нарушив нормы конституции и законы.