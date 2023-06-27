В Сумах и Кременчуге прогремели взрывы

В Сумах и Кременчуге после воздушной тревоги прогремели взрывы

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В Кременчуге Полтавской области прогремели взрывы, сообщает «Суспильне». УНИАН пишет о взрывах в Сумах. Об этом также сообщает издание «Страна».

По состоянию на 12.05 мск, воздушная тревога была объявлена в областях на востоке Украины и в центральной части, в том числе в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Кировограской, Черкасской, Винницкой областях. Ее начали постепенно снимать.

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