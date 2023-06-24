Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 91,49 (-0,45) Инвестиции, 23 июн, 16:07 Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 84,08 (+0,47) Инвестиции, 23 июн, 16:07
Ростовское МЧС назвало фейками сообщения о комендантском часе Политика, 03:50
Ростовский губернатор призвал не выходить из дома без необходимости Политика, 03:49
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 03:43
Кличко сообщил о взрывах в Киеве Политика, 03:23
Макрон призвал Евросоюз к самостоятельности Политика, 03:15
«ВКонтакте» заблокировала одно из аудиообращений Пригожина Политика, 02:54
Губернатор Севастополя на фоне дела Пригожина написал о плохом конфликте Политика, 02:51
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу Политика, 02:47
В Белом доме заявили, что следят за ситуацией после слов Пригожина Политика, 02:29
Песков сообщил о круглосуточных докладах силовиков Путину из-за Пригожина Политика, 02:24
Оперштаб Краснодарского края заявил, что ситуация в регионе под контролем Политика, 02:20
На выезде из Ростова перекрыли движение по трассе М4 Политика, 02:02
Что происходит в районе штаба ЮВО в Ростове. Видео Политика, 01:55
«Фабрики», «Вагнер» и «Русский китч». Что известно о Евгении Пригожине 01:55
Военная операция на Украине ,  
0 

Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Кличко: взрывы прогремели в Соломенском районе Киева
В столице работают ПВО. Обломки ракеты упали на автомобильной стоянке, сказал мэр. Сообщается о взрывах и работе ПВО в других городах и областях Украины

Взрывы произошли в Соломенском районе Киева, сообщил мэр Виталий Кличко в телеграм-канале.

«Все службы направляются на место», — написал он. По его словам, обломки ракеты упали на автомобильной стоянке. Позже он уточнил, что обломок упал и на на 16-этажное здание, один человек пострадал.

В городе работают системы ПВО, сообщили в городской военной администрации.

Глава администрации Александр Вилкул сообщил о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области.

Издание «Страна.ua» пишет о взрывах в Киеве, Харькове, Днепре, а также Кременчуге. В Днепропетровской, Кировоградской и Винницкой областях работают ПВО, сообщает ZN.ua. Там звучат взрывы. Взрывы раздались в Харькове, передает ТСН.

Ранее в столице и других регионах Украины была повторна объявлена воздушная тревога.

Читайте на РБК Pro
10 млн больных в год: какие биотехи заработают на борьбе с деменцией
Компании массово урезают бонусы. Что нужно знать о перкцессии
От грузчика до гендиректора Walmart: 5 бизнес-уроков Дага Макмиллона
Экономика Германии в рецессии. Что это значит для еврозоны и ставок ЕЦБ

Воздушную тревогу на Украину объявляют регулярно с октября прошлого года. Власти и СМИ неоднократно сообщают о взрывах и работе ПВО. Российское Минобороны неоднократно отчитывалось об ударах по военным объектам и энергетической инфраструктуре Украины, утверждая, что не атакует гражданские объекты. Президент Владимир Путин объяснял удары ответом на взрыв на Крымском мосту.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Киев взрывы Виталий Кличко
Материалы по теме
В Харькове и Кривом Роге прогремели взрывы
Политика
В Одессе и Кривом Роге прогремели взрывы
Политика
В Киеве, Днепре и Кривом Роге прогремели взрывы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter