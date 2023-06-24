Кличко сообщил о взрывах в Киеве

В столице работают ПВО. Обломки ракеты упали на автомобильной стоянке, сказал мэр. Сообщается о взрывах и работе ПВО в других городах и областях Украины

Взрывы произошли в Соломенском районе Киева, сообщил мэр Виталий Кличко в телеграм-канале.

«Все службы направляются на место», — написал он. По его словам, обломки ракеты упали на автомобильной стоянке. Позже он уточнил, что обломок упал и на на 16-этажное здание, один человек пострадал.

В городе работают системы ПВО, сообщили в городской военной администрации.

Глава администрации Александр Вилкул сообщил о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области.

Издание «Страна.ua» пишет о взрывах в Киеве, Харькове, Днепре, а также Кременчуге. В Днепропетровской, Кировоградской и Винницкой областях работают ПВО, сообщает ZN.ua. Там звучат взрывы. Взрывы раздались в Харькове, передает ТСН.

Ранее в столице и других регионах Украины была повторна объявлена воздушная тревога.

Воздушную тревогу на Украину объявляют регулярно с октября прошлого года. Власти и СМИ неоднократно сообщают о взрывах и работе ПВО. Российское Минобороны неоднократно отчитывалось об ударах по военным объектам и энергетической инфраструктуре Украины, утверждая, что не атакует гражданские объекты. Президент Владимир Путин объяснял удары ответом на взрыв на Крымском мосту.