CNN узнал о решении США не делиться данными о планах Пригожина с НАТО

У США были разведданные о планах основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, однако Вашингтон решил не передавать их союзниками по НАТО и Киеву по соображениям секретности, узнал CNN. В НАТО решение США встретили критикой

Евгений Пригожин (Фото: Лев Бородин / ТАСС)

Американская разведка смогла собрать «чрезвычайно точную» информацию о планах основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, однако поделиться ею решила только с «избранными союзниками», но не с представителями всего Североатлантического альянса (НАТО). Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Данные, собранные разведкой, были признаны настолько секретными, что в США их довели до сведения только самых высокопоставленных чиновников администрации президента и членов конгресса с соответствующим доступом. Вашингтон поделился ими также с несколькими высокопоставленными британскими чиновниками, но не с другими союзниками по альянсу.

По словам собеседников CNN, точной информации о сроках начала действий Пригожина у разведки не было. Причиной, по которой Пригожин перешел к активным действиям, они считают указ главы Минобороны Сергея Шойгу, по которому все участники добровольческих отрядов должны до 1 июля заключить контракт с военным ведомством, который он подписал 10 июня. На следующий день Пригожин заявил, что его структура заключать контракт с Минобороны не будет.

Некоторые из чиновников НАТО выразили свое разочарование решением Вашингтона не делиться разведданными. Однако, по словам источников CNN, это могло привести к компрометации «чрезвычайно секретных источников и методов» разведки США. Не передавали США данные о подготовке Пригожина к активным действиям и Киеву — в первую очередь из-за опасений, что разговоры между американскими и украинскими официальными лицами могут быть перехвачены противником, поясняет CNN. Президент США Джо Байден проинформировал лидеров Франции, Германии, Великобритании и Канады, а также президента Украины Владимира Зеленского уже после того, как события минувших выходных завершились.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в нанесении удара по полевым лагерям ЧВК «Вагнер», а на следующий день заявил, что контролирует штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и выдвигается на Москву. ФСБ завела против него уголовное дело по статье о вооруженном мятеже. Президент России Владимир Путин назвал такие действия «предательством» и «ударом в спину», а также пообещал, что «те, кто организовал мятеж и поднял оружие на боевых товарищей», «ответят за него».

Вечером 24 июня Пригожин заявил, что останавливает движение своих сил и отводит их в тыловые лагеря, так как в результате переговоров были достигнуты соответствующие договоренности. Переговоры с главой ЧВК проводил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Кремль сообщил, что уголовное дело против Пригожина будет закрыто, а сам он уедет в Белоруссию. Участвовавших в этих событиях бойцов ЧВК преследовать не будут.