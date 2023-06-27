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В МИД сообщили о попытках США вербовать российских дипломатов

Зампостпреда Заболотская: спецслужбы США пытаются вербовать российских дипломатов в ООН

Американские спецслужбы предпринимают попытки вербовать российских дипломатов, работающих в постпредстве России при ООН Об этом заявила зампостпреда России при организации Мария Заболоцкая, передает «РИА Новости».

«Представленная нами обновленная информация указывает на то, что к нашему постпредству и его сотрудникам США продолжают целенаправленно применять целый комплекс мер и ограничений, направленных на снижение эффективности нашего взаимодействия с ООН, но более того — на оказание психологического давления на российских дипломатов. Как еще объяснить все более навязчивые вербовочные подходы местных спецслужб, которые подходят к сотрудникам на улице и в аэропорту», — сказала Заболоцкая.

По ее словам, для этих целей ФБР использует контекстнаую рекламу в соцсетях Linkedin, Telegram, Twitter и запрещенной в России Facebook, поисковых системах, включая Yahoo, и видеохостингах, например YouTube. «Интернетом дело не ограничивается — агитационные листовки аналогичного содержания регулярно расклеиваются у постпредства, его жилкомплекса, а также по маршрутам следования наших дипломатов до места работы и обратно», — указала Заболоцкая.

Дипломат отметила, что США действуют вопреки не только Соглашению о Центральных учреждениях ООН, но и ст. 25 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, которая предусматривает, что «государство пребывания должно предоставить все возможности для выполнения функций представительства». 

В середине мая ЦРУ сообщило о создании телеграм-канала для вербовки россиян. В нем опубликовали пропагандистский ролик на русском языке длительностью около двух минут и разные инструкции. Как отметили CNN источники в ЦРУ, участвовавшие в проекте, боевые действия на Украине создали историческую возможность: «Чтобы русские пришли к нам и предоставили информацию, в которой нуждаются США». Посол России в США Анатолий Антонов назвал это частью координированной кампании в рамках гибридной войны против России.

ЦРУ сообщило о планах вербовать россиян, недовольных спецоперацией, в ноябре 2022 года. В посольстве России в США отмечали, что это решение подтверждает враждебный курс Вашингтона, направленный на «ослабление России изнутри путем изощренных подрывных методов».

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