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«Коммерсантъ» узнал о возможном объединении Партии роста и «Новых людей»

«Коммерсантъ»: «Новые люди» и Партия роста обсуждают возможное объединение

На совместной пресс-конференции, которую лидеры «Новых людей» и Партии роста Алексей Нечаев и Борис Титов анонсировали на вторник, может быть объявлено как о предвыборном союзе, так и перспективе возможного слияния двух организаций, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Партии роста и администрации президента.

Как говорится в официальном анонсе на сайте ТАСС, совместная пресс-конференция Алексея Нечаева и Бориса Титова будет посвящена «обсуждению планов на грядущие выборы». Мероприятие пройдет в очном формате 27 июня в 12:00 (мск). «Коммерсантъ» отмечает, что первые слухи о возможном объединении схожих по идеологии политических проектов появились еще в конце 2021 года, но тогда в обеих партиях эту информацию активно опровергали.

Однако сейчас, по словам источников газеты, ситуация изменилась. «По моим данным, процесс объединения так или иначе идет. Не уверен, что прямо так будет заявлено на предстоящей пресс-конференции, скорее пока они скажут только об объединении усилий на выборах», — рассказал источник, близкий к руководству Партии роста. Объявления о слиянии партий пока не предполагается, но будет объявлено о совместном участии в выборах, добавил он.

Партия роста была создана в марте 2016 года на базе партии «Правое дело» уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Она позиционирует себя в качестве партии бизнеса. Главной ее целью Титов называл изменение экономики России и демократизацию общества.

«Новые люди» — центристская партия, основателем которой в 2020 году стал глава компании «Faberlic» Алексей Нечаев. В том же году по итогам региональных выборов партия прошла в четыре региональных законодательных органа по партийным спискам, а после стала пятой парламентской партией, получив 5,32% голосов и 15 депутатских мандатов на выборах в Госдуму.

Как отмечает «Коммерсантъ», по закону партии запрещено выдвигать на выборах любого уровня кандидатов, являющихся членами другой партии. Однако возможны варианты, не нарушающие этот запрет, — например, «разведение» кандидатов по одномандатным округам, официальная поддержка одной партией выдвиженцев другой или совместная работа партийных штабов по продвижению конкретных кандидатов.

По словам двух осведомленных источников газеты, близких к администрации президента, там не против такого объединения. Собеседники отметили, что инициатива исходит от Нечаева, однако однозначной ясности по поводу позиции Титова пока нет. В то же время источник в Партии роста заявил, что Титов готов к объединению, так как это даст ему возможность «красиво» закрыть свой проект. Партия в настоящее время не ведет активную деятельность, а вариант слияния предпочтительнее ликвидации, пояснил он.

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Летом прошлого года о возможном объединении партий КПРФ и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» говорил лидер СРЗП Сергей Миронов, выступая на митинге в Челябинске. В частности, он тогда заявил, что объединение «Справедливой России» с партиями «Патриоты России» и «За правду», которое произошло в феврале 2021 года, «в целом сработало позитивно», и не исключил, что к следующим выборам в Госдуму к политической силе присоединятся еще несколько партий. «Я убежден, что исторически впереди будет слияние с компартией России. При нынешних руководителях это вряд ли случится. Но мы видим: на 99,9% у нас совпадает голосование с фракцией КПРФ — если мы против, они против, если мы за, они за», — сказал Миронов. 

В КПРФ после этого заявили, что речи об объединении партий КПРФ и СРЗП не идет, а этот вопрос не поднимался. Пресс-секретарь фракции КПРФ Александр Ющенко пояснил, что тему возможного слияния политических сил обсуждают «политтехнологи из разных лавок и кабинетов», а КПРФ не имеет к ним отношения. «Такие заявления на выборных кампаниях не более чем фарс», — считает он.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
"Партия Роста" Новые люди объединение Выборы
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