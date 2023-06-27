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Рогов предупредил, что ВСУ вскоре смогут «срезать» Времевский выступ

Рогов: ВСУ ведут активное наступление, высока вероятность прорыва на Времевском выступе
Времевский выступ — небольшая территория под контролем российских войск на возвышенности на стыке Запорожской области и ДНР. По словам Рогова, ВСУ зашли в несколько деревень в районе выступа, есть вероятность прорыва обороны
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Российские войска на Запорожском направлении находятся в «активной обороне», практически по всей линии боевого соприкосновения идут артиллерийские дуэли, заявил в своем телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, самые тяжелые бои идут в районе Времевского выступа — небольшой территории на возвышенности на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики. Он отметил, что только в районе деревни Ровнополь в западной части выступа ВС России отразили четыре атаки противника.

«По состоянию на данный момент противник находится не только на ближайших подступах, но и в н.п. Ровнополь, Левадное и Макаровка. Если такая конфигурация на данном участке фронта будет сохранятся и дальше, то высока вероятность того, что противнику удастся срезать Времевский выступ», — заявил Рогов.

Он также рассказал о боях на других направлениях:

  • На Васильевском направлении село Пятихатки продолжает оставаться в «серой зоне», ВСУ проводят перегруппировку и перебрасывают усиление;
  • На Ореховском направлении российским войскам удалось вернуть контроль над участком Новоданиловка-Работино, противник совершает безуспешные попытки атак малыми группами, обстановка остается «стабильно-напряженной».

Как заявлял президент Владимир Путин, украинское контрнаступление идет с 4 июня. 22-го числа на совещании Совета безопасности его секретарь Николай Патрушев сообщил, что ВСУ в ходе наступательных действий потеряли около 13 тыс. человек, почти 250 танков, более 260 беспилотников, десять истребителей, четыре вертолета, более 40 ракетных систем залпового огня, два зенитных ракетных комплекса и много другой техники.

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Российское Минобороны регулярно отчитывается об отражении атак украинских военных на различных направлениях. Так, в сводке за 26 июня военное ведомство сообщило об отражении атак противника на Запорожском направлении и Южно-Донецком направлениях, в том числе в районе Времевского выступа. О попытках прорыва на данном направлении Рогов регулярно сообщает с 5 июня.

Рогов предупредил, что ВСУ вскоре смогут «срезать» Времевский выступ
Рогов предупредил, что ВСУ вскоре смогут «срезать» Времевский выступ

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Запорожская область наступление ВСУ Военная операция на Украине
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