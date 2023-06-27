Акции западных оружейных компаний упали после попытки мятежа в России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 92,3 (+0,8) Инвестиции, 26 июн, 16:07 Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 84,66 (+0,58) Инвестиции, 26 июн, 16:07
Рогов предупредил, что ВСУ вскоре смогут «срезать» Времевский выступ Политика, 01:36
Ибрагимович заявил о возможном возобновлении карьеры Спорт, 01:35
Президент ОАЭ заявил о важности сохранения стабильности в России Политика, 01:20
Американский миллиардер Джеймс Краун погиб в аварии на гоночной трассе Бизнес, 01:18
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 01:10
В Госдепе заявили, что США хотели бы полного роспуска ЧВК «Вагнера» Политика, 01:04
Алаудинов заявил, что «Ахмат» находился в 700 м от «Вагнера» в Ростове Политика, 01:03
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Акции западных оружейных компаний упали после попытки мятежа в России Политика, 00:31
В МГУ отменили торжественное вручение дипломов в актовом зале Общество, 00:30
В Москве впервые зафиксированы краткосрочные сделки с элитной арендой Недвижимость, 00:05
Власти запланировали индексацию пенсий дважды в год в течение двух лет Экономика, 00:01
Кто из звезд шоу-бизнеса владеет спортивными клубами Спорт, 00:00
Счетная палата объяснила, что помешало снизить продажи табака и алкоголя Бизнес, 00:00
Путин заявил о сплоченности россиян вокруг судьбы страны Политика, 26 июн, 23:55
Дело о мятеже Пригожина ,  
0 

Акции западных оружейных компаний упали после попытки мятежа в России

FT: акции западных оружейных компаний упали в цене попытки мятежа ЧВК «Вагнер» в России
Акции западных оружейных компаний упали после попытки мятежа в России. Как отмечает FT, это связано с реакцией инвесторов, которые рассчитывали, что из-за политической нестабильности в России конфликт на Украине закончится быстрее
Фото: Hannibal Hanschke / EPA / ТАСС
Фото: Hannibal Hanschke / EPA / ТАСС

Стоимость акций крупнейших западных компаний — производителей оружия «существенно снизилась» в ходе торгов в понедельник после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» в России, пишет Financial Times (FT).

Как отмечает газета, после начала мятежа инвесторы сделали ставку на то, что политическая нестабильность в России может дать ВСУ преимущество в ходе конфликта на Украине, в результате чего он завершится раньше, чем предполагалось.

Акции итальянской оборонной группы Leonardo, шведской Saab и немецкой Rheinmetall на пике потеряли 5%, затем падение замедлилось до 3,5%, 4,2% и 3,1% соответственно, акции французских групп Dassault Aviation и Thales упали на 2,3% и 1,6%, пишет FT. Акции крупнейшей оборонной компании Европы BAE Systems утром 26 июня упали на 3%, затем падение замедлилось до 1,8%, отмечает издание. Акции американских оборонных компаний, в том числе Lockheed Martin и General Dynamics, снизились примерно на 1% или меньше на премаркете, пишет The Wall Street Journal.

Аналитики FT в области обороны предположили, что падение может быть связано с фиксацией прибыли, и оно вряд ли сохранится после этой рефлекторной реакции. Газета отмечает, что акции европейских оборонных компаний сильно выросли с начала спецоперации, поскольку инвесторы делают ставку на обещание властей увеличить военные расходы, направляемые на промышленность. Сотрудник Capital Alpha Partners Байрон Каллан отметил, что, даже если Москва и Киев достигнут перемирия в 2024-2025 годах, страны продолжат рассматривать Россию как военную угрозу и Украине придется восстанавливать свои вооруженные силы с помощью Европы и США. По его словам, события последних дней не изменили расходы США на оборону и нет уверенности в том, что они изменят вектор расходов Европы.

Оружие и снаряжение, которое западные страны направляют ВСУ, поступило из национальных запасов, но при этом компании с начала «спецоперации» получили новые заказы, отмечает FT. Так, Saab в декабре получила от Великобритании заказ на 2,9 млрд шведских крон ($271 млн): шведская компания производит противотанковые ракеты NLAW, которые британские власти отправляют на Украину.

Rheinmetall сообщила о рекордной прибыли в марте и повысила прогноз на 2024 год, отметила высокий спрос на танк Leopard 2, а также на боеприпасы к нему, пишет газета. Близкий к немецкой компании источник сказал, что падение цен на акции было результатом «надежды на мир в Украине». По его словам, события последних дней показали, что это не приведет к досрочному окончанию конфликта. Руководители оборонных предприятий заявили, что даже при мирном урегулировании на Украине «спецоперация» навсегда изменила отношение западных стран к сектору и важности национальных оборонных промышленных баз. Неназванный руководитель заявил, что западные страны будут увеличивать расходы на оборону в ближайшие годы.

США и их союзники на протяжении военной операции на Украине оказывают последней военную помощь. По оценкам Пентагона, Вашингтон уже передал Киеву вооружений на сумму свыше $40 млрд. Москва осуждает поставки оружия Украине другими странами. В Кремле говорили, что это не изменит исхода боевых действий.

Читайте на РБК Pro
В России заработают новые законы об аресте предпринимателей и имущества
Президент SpaceX Гвинн Шотвелл: «Я жалею об одном разговоре с Маском»
Как помочь подростку стать айтишником и сделать первые шаги в профессии
Метод Безоса: как принимают решения в Amazon

В ночь на 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерю его бойцов и пообещал ответить. Впоследствии он организовал «марш справедливости» и поход на Москву. Российское Минобороны опровергло обвинения бизнесмена и назвало их провокацией. Президент России Владимир Путин назвал действия Пригожина предательством, ФСБ завело против бизнесмена уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК).

Вечером 24 июня ЧВК «Вагнер» отказалась от похода на Москву, Пригожин сообщил, что колонны частной военной компании уйдут в тыловые лагеря. Ситуацию урегулировали благодаря посредничеству Лукашенко, который провел переговоры с Пригожиным, сообщали в Кремле. Дело против бизнесмена закроют, а сам он сможет выехать в Белоруссию под гарантию Путина, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Коммерсантъ» 26 июня писал, что дело против Пригожина пока не отменено, расследование продолжается.

В тот же день, выступая с вечернем обращением Путин предложил бойцам ЧВК, «остановившимся у последней черты», три варианта дальнейших действий: перейти в подчинение Минобороны, уйти со службы либо «уехать в Белоруссию».

Также глава государства поблагодарил за самопожертвование летчиков, сбитых 24 июня. Он подчеркнул, что мятеж ЧВК «Вагнер» в любом случае были бы подавлен, а также указал на сплоченность российского народа. «Была проявлена высочайшая консолидация общества, исполнительной и законодательной власти на всех уровнях. Твердую, однозначную позицию поддержки конституционного порядка заняли общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии, фактически все российское общество», — заявил глава государства.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
мятеж ЧВК Вагнер Акции оружие Военная операция на Украине
Материалы по теме
Путин заявил, что бойцов ЧВК «Вагнер» пытались использовать «втемную»
Политика
Путин предложил бойцам ЧВК «Вагнер» три варианта
Политика
Картаполов допустил изменение численности и подчинения ЧВК «Вагнер»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter