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Политика ,  

В Госдуме предложили наказывать за нарушение норм об устойчивом интернете

Поправкой предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей. Она введет наказание за нарушение правил установки, эксплуатации и модернизации «технических средств противодействия угрозам устойчивости» интернета в России
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Злостное нарушение правил защиты устойчивости интернета в России повлечет наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Соответствующая поправка предложена к законопроекту о приравнивании к госизмене перехода гражданина на сторону противника.

Если законопроект примут, в Уголовном кодексе появится новая статья 274.2. Она введет наказание за нарушение правил установки, эксплуатации и модернизации «технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования» интернета в России и сети связи общего пользования.

За такое нарушение должностным лицам или индивидуальным предпринимателям, ранее привлекавшимся к административной ответственности за аналогичные нарушения, будет грозить уголовная ответственность, если работа интернета в России из-за этого могла быть нарушена. Преступление будет наказываться штрафом от 700 тыс. до 1,5 млн руб. или лишением свободы на срок до трех лет. Такое же наказание предлагается ввести и за нарушение правил пропуска трафика через это оборудование.

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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

В 2019 году в России вступил в силу закон о «суверенном Рунете». Согласно нему все операторы связи должны устанавливать на свои сети специальное оборудование, предоставленное Роскомнадзором. С помощью него ведомство может управлять маршрутизацией трафика и ограничивать доступ к запрещенным в России ресурсам. Авторы законопроекта заявили, что мера призвана защитить российский интернет в случае возникновения угроз извне.

Новая поправка об уголовной ответственности за злостное нарушение правил защиты устойчивости интернета в России предложена на фоне ужесточения санкций против страны и кибератак на государственные сайты. В марте в Telegram-канал «ЗаТелеком» опубликовал телеграмму, в которой говорилось, что таким сайтам и сервисам нужно перейти на российские DNS-серверы и отказаться от иностранных хостингов. В Минцифры пояснили, что в документе изложены «рекомендации по кибергигиене», призванные защитить от атак из-за рубежа. Отключать же страну от мирового интернета российские власти не собираются, добавили в ведомстве.

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