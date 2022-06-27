Власти ЛНР сообщили, что на заводе «Азот» еще остались убежища с людьми

На северодонецком химкомбинате «Азот» остаются еще несколько убежищ с мирными жителями. Об этом «РИА Новости» сообщили представители комендатуры города.

«Эвакуация пока затруднена из-за обстрелов со стороны украинских военных или из-за того, что территория не зачищена. Точное количество людей, которые там живут, неизвестно», — рассказали представители властей ЛНР.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

25 июня российское Минобороны заявило, что Северодонецк находится под полным контролем Вооруженных сил России, а последний оплот сопротивления украинских войск — завод «Азот», — полностью зачищен.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее говорил, что с территории завода «Азот» были освобождены 800 мирных жителей, позже он уточнил, что из подвалов комбината вывели всех мирных жителей.

Завод «Азот» — крупнейшее химическое производство Украины и всей Европы. Он выпускал уксусную кислоту, метанол, азотные удобрения, полимеры. До начала военной операции России предприятие было крупнейшим работодателем в регионе, на нем работали 6,7 тыс. человек.



Судя по спутниковым снимкам, территория «Азота» занимает почти половину города. Благодаря тому, что завод был построен во времена СССР, в нем есть большие подземные цеха и бункеры на случай технических катастроф или ядерной войны, которые выдерживают мощные авиаудары, рассказывал РБК главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский.