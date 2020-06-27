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КПРФ выбрала кандидата на губернаторские выборы в Иркутской области

Им стал депутат Госдумы и подполковник ФСБ Михаил Щапов. Ранее разрешения принять участие в досрочных выборах губернатора попросил президента бывший глава региона, коммунист Сергей Левченко
Михаил Щапов
Михаил Щапов (Фото: duma.gov.ru)

КПРФ выдвинула депутата Госдумы Михаила Щапова кандидатом в губернаторы Иркутской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Щапова, поступившем в РБК.

Решение единогласно приняли 67 делегатов внеочередной конференции Иркутского областного отделения партии.

Коммунист Левченко попросил у Путина разрешения участвовать в выборах
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Сергей Левченко

Щапов в случае победы назвал главной задачей на посту губернатора восстановление экономики региона. «Придется восстанавливать разрушенную после кризиса экономику региона, находить новые направления развития, работать на рост инвестиций, помогать тем, кто потерял работу и источники дохода», — заявил он.

Щапов более десяти лет работал в ФСБ. В сентябре 2016 года подполковник ФСБ был избран депутатом Госдумы от КПРФ. Является членом комитета по бюджету и налогам и думской комиссии по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса.

В Иркутской области назначили дату досрочных выборов губернатора
Общество
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Заксобрание Иркутской области назначило досрочные выборы на единый день голосования, 13 сентября. Предыдущий глава региона Сергей Левченко, который был избран от партии КПРФ, ушел в отставку по собственному желанию 12 декабря. Исполняющим обязанности губернатора стал замглавы МЧС Игорь Кобзев.

Перед сессией заксобрания депутаты от фракции КПРФ пытались изменить формулировку предстоящих выборов. Они выступили против определения «досрочные», поскольку выборы пройдут в те же сроки, но это предложение не было поддержано. Источники РБК, близкие к администрации президента, говорили, что эта формулировка была выбрана, чтобы Левченко не смог участвовать в кампании.

Бывший губернатор считает, что закон дает ему возможность выдвигаться на выборах с согласия президента. На этой неделе Левченко направил письмо Владимиру Путину с просьбой разрешить ему стать кандидатом. Как отмечал политолог Александр Пожалов, поскольку в регионе назначены досрочные выборы, Левченко как досрочно покинувший пост губернатора автоматически теряет право баллотироваться в ходе нынешней кампании независимо от согласия президента.

Как сообщили в пресс-службе избиркома Иркутской области, документы для участия в досрочных выборах губернатора региона подали 11 человек.

Авторы: Елизавета Антонова, Наталия Анисимова
Теги: Иркутская область, выборы губернатора
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