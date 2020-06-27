КПРФ выбрала кандидата на губернаторские выборы в Иркутской области

Заксобрание Иркутской области назначило досрочные выборы на единый день голосования, 13 сентября. Предыдущий глава региона Сергей Левченко, который был избран от партии КПРФ, ушел в отставку по собственному желанию 12 декабря. Исполняющим обязанности губернатора стал замглавы МЧС Игорь Кобзев.

Перед сессией заксобрания депутаты от фракции КПРФ пытались изменить формулировку предстоящих выборов. Они выступили против определения «досрочные», поскольку выборы пройдут в те же сроки, но это предложение не было поддержано. Источники РБК, близкие к администрации президента, говорили, что эта формулировка была выбрана, чтобы Левченко не смог участвовать в кампании.

Бывший губернатор считает, что закон дает ему возможность выдвигаться на выборах с согласия президента. На этой неделе Левченко направил письмо Владимиру Путину с просьбой разрешить ему стать кандидатом. Как отмечал политолог Александр Пожалов, поскольку в регионе назначены досрочные выборы, Левченко как досрочно покинувший пост губернатора автоматически теряет право баллотироваться в ходе нынешней кампании независимо от согласия президента.

Как сообщили в пресс-службе избиркома Иркутской области, документы для участия в досрочных выборах губернатора региона подали 11 человек.