КПРФ выбрала кандидата на губернаторские выборы в Иркутской области
КПРФ выдвинула депутата Госдумы Михаила Щапова кандидатом в губернаторы Иркутской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Щапова, поступившем в РБК.
Решение единогласно приняли 67 делегатов внеочередной конференции Иркутского областного отделения партии.
Щапов в случае победы назвал главной задачей на посту губернатора восстановление экономики региона. «Придется восстанавливать разрушенную после кризиса экономику региона, находить новые направления развития, работать на рост инвестиций, помогать тем, кто потерял работу и источники дохода», — заявил он.
Щапов более десяти лет работал в ФСБ. В сентябре 2016 года подполковник ФСБ был избран депутатом Госдумы от КПРФ. Является членом комитета по бюджету и налогам и думской комиссии по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса.