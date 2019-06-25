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FedEx $190 (+18,82%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
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UnitedHealth $270 (+8,15%) прогноз Barclays Capital к 17.04.20
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Лавров заподозрил США в создании помех отношениям России и Грузии

Москва опасается, что Вашингтон попытается создать помехи восстановлению отношений с Тбилиси после инцидента с депутатом Госдумы. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Сергей Лавров, передает ТАСС.

«У нас есть опасения, что и в этом случае наши американские коллеги пытаются делать все, чтобы не допустить нормализации отношений между Россией и Грузией, а эта нормализация наблюдалась в последние годы со всей очевидностью», — сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что за несколько дней до провокаций Тбилиси посетил руководитель фонда имени Джо Байдена (американская НКО, специализируется на защите детей, поддержке семей военнослужащих и колледжей, на проблемах, связанных с насилием против женщин, с обеспечением равенства ЛГБТ, а также на укреплении среднего класса. — РБК) и «активно работал не только в кулуарах, но и выступал публично и призывал не увлекаться развитием отношений с Россией». Министр заключил, что закрывать на это глаза нельзя.

Политика
Протесты у парламента Грузии. Главное

С середины прошлой недели в Тбилиси проходят акции протеста. Их спровоцировал инцидент, который произошел на сессии генассамблеи Международной ассамблеи православия, которая проходила в парламенте Грузии. Глава российской делегации и по совместительству президент организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел на место спикера парламента республики. Представляющие оппозиционные партии парламентарии этим возмутились и покинули заседание. Вечером того же дня к зданию парламента пришли митингующие и потребовали отставок министров и чиновников. Спикер Ираклий Кобахидзе объявил об отставке на следующий день.

Теги: Грузия, Вашингтон, Москва, Тбилиси, Сергей Лавров, МИД России
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