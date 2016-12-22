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Выпускник «тренинга с БТР» стал кандидатом на пост главы аппарата Совфеда
Политика, 16:16
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Выпускник «тренинга с БТР» стал кандидатом на пост главы аппарата Совфеда
Глава аппарата Совфеда Сергей Мартынов станет сенатором. На его место может быть назначен выпускник «губернаторского» тренинга, муж певицы Дианы Гурцкая Петр Кучеренко
Певица Диана Гурцкая с мужем Петром Кучеренко (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Петр Кучеренко, возглавляющий аппарат комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, может занять пост руководителя аппарата верхней палаты. Об этом РБК рассказали два источника в Совфеде, назвав его кандидатуру основной.

Помимо Кучеренко обсуждались кандидатуры первого заместителя главы аппарата Льва Щербакова и замглавы аппарата Юрия Осипова. Они старше 41-летнего Кучеренко: Щербакову 60 лет, а Осипову 62. Этот фактор — немаловажный, отметил собеседник РБК, так как руководство верхней палаты «взяло курс на омоложение Совфеда».

Аппарат Совфеда занимается обеспечением работы всех сенаторов, кроме руководства верхней палаты, пояснил РБК один из сотрудников аппарата. «В частности, до пленарного заседания Совфеда всегда проходит такое же заседание с участием представителей аппарата, которые проходятся по повестке и обсуждают, как обеспечить те или иные вопросы, как все организовать», — отметил собеседник РБК.

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Осипов не ответил на звонки РБК, Щербаков отказался комментировать ситуацию с заменой главы аппарата Совфеда. Кучеренко заявил РБК, что ему ничего не известно о возможном уходе действующего руководителя аппарата СФ. «Оценивать свои или чужие шансы не могу, но как любой государственный служащий всегда готов к движению не только по вертикали, но и по горизонтали», — добавил он.

Кучеренко был участником программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС, созданной по инициативе Кремля. Он стал одним из 77 слушателей, которые посещали лекции высокопоставленных спикеров и участвовали в командообразующих мероприятиях — занимались каньонингом в Сочи, упражнялись в стрельбе и прыжках с парашютом и ложились под движущийся БТР.

Кто такой Петр Кучеренко

Кучеренко начал госслужбу в 1999 году, когда стал помощником депутата Госдумы Аркадия Янковского, затем помощником депутата Юрия Курина. В 2001 году он получил место помощника сенатора Константина Титова. Через несколько лет Кучеренко вместе с супругой — певицей Дианой Гурцкая — основал благотворительный фонд помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца» и стал его исполнительным директором. Руководителем аппарата комитета Совфеда по конституционному законодательству Кучеренко был назначен в 2012 году.

Ранее РБК писал, что руководитель аппарата Совфеда Сергей Мартынов станет сенатором от Владимирской области вместо Антона Белякова. Он стал главой аппарата палаты в 2014 году. До этого, по информации «Коммерсанта», он возглавлял кадровое управление в аппарате Валентины Матвиенко, которая тогда была полпредом в Северо-Западном федеральном округе. В 2003 году он вместе с ней перешел на работу в администрацию Петербурга, после того как Матвиенко стала губернатором города. В 2010 году Мартынов возглавил управление кадров ФСБ, а затем перешел в Совет Федерации.

В сентябре состоятся выборы глав 26 субъектов России, еще в 16 регионах пройдет голосование за членов заксобраний. В результате этого в Совфеде могут смениться как минимум 17 сенаторов, писал РБК. В частности, его покинут оба представителя Кемеровской области — Александр Лаврик и Сергей Шатиров, сенатор от Иркутской области Виталий Шуба, Людмила Козлова от Смоленской области, представитель Магаданской области Анатолий Широков, представляющий Московскую область Юрий Липатов, сенатор от Орловской области Владимир Круглый и выдвинутый в Совфед московскими властями 93-летний Владимир Долгих.

Автор: Евгения Кузнецова.
Теги: Совет Федерации , Петр Кучеренко , Диана Гурцкая
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