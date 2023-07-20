МИД обязал британских дипломатов докладывать о своих поездках в России

Сотрудники британского посольства в Москве и генконсульства в Екатеринбурге должны будут уведомлять российскую сторону о поездках за пределы 120-километровой «зоны свободного передвижения»

Вид на здание посольства Великобритании в Москве (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Россия ввела уведомительный порядок передвижений сотрудников посольства Великобритании в России в качестве ответной меры на «враждебные действия Лондона», которые приводят к трудностям в работе российских загранучреждений в Великобритании. Сообщение об этом опубликовано на сайте МИДа.

«Британская сторона была информирована о решении ввести <...> уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипломатических миссий по территории нашей страны», — говорится в публикации.

Временного поверенного в делах Великобритании Томаса Додда вызвали в российское внешнеполитическое ведомство и проинформировали об этом.

Уведомительный режим передвижения по России для британских дипломатов подразумевает, что сотрудники посольства в Москве и генконсульства в Екатеринбурге при поездках за пределы 120-километровой «зоны свободного передвижения» обязаны как минимум за пять дней до поездки проинформировать об этом МИД России. В уведомлении следует указать информацию о сроках поездки, ее целях, типе, маршруте, планируемых деловых контактах и сопровождающих лицах, а также о видах используемого транспорта, местах размещения и посещения.

Исключения из этого правила предусмотрены для посла, советника-посланника и заведующего консульским отделом и генконсула.

17 июля Великобритания ввела против России очередной пакет санкций. Под ограничения попали министры просвещения Сергей Кравцов и культуры Ольга Любимова, детский лагерь «Артек», телеведущий Антон Красовский, камчатский губернатор Владимир Солодов, глава Адыгеи Марат Кумпилов и другие.

20 июля Министерство финансов Великобритании внесло в санкционные списки по Мали, ЦАР и Судану восемь физлиц и пять юрлиц, связанных, по версии Лондона, с ЧВК «Вагнер». Среди них — компания M-Invest, которая якобы занимается добычей золота в Судане, суданские Maroe Gold и Al-Solag Mining Company, а также Lobaye Invest Sarlu и Sewa Security, действующие в ЦАР. В санкционный список попал также Иван Маслов 1980 года рождения, который, по утверждению Лондона, является руководителем ЧВК «Вагнер» в Мали, и советник президента ЦАР по безопасности Виталий Перфильев, который «возглавляет деятельность группы в этой стране».

Великобритания — один из лидеров среди западных стран по числу высланных российских дипломатов с 2001 по 2021 год (28 человек), подсчитал ранее РБК, по этому показателю она уступает только США, которые выслали за указанный срок 210 российских дипломатов. В 2022–2023 годах Лондон россиян не высылал, рекорды за эти годы принадлежат другим странам — Болгарии (85), Польше (45), Франции (42), Германии (41) и Словакии (38).

Россия выслала за эти годы 65 британских дипломатов. Наибольшее число британских дипломатов — 23 — Москва выслала в 2018 году, после отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон пришел к выводу, что для отравления было использовано нервно-паралитическое вещество «Новичок», и обвинил в причастности к этому Россию. Российские власти причастность к отравлению Скрипалей отрицали.

После этого Москва пошла на ответные меры — выслав аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписала закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в России.