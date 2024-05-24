Россия пообещала ответить на высылку дипломата из Румынии
Россия даст ответ на высылку своего дипломата из Румынии, сообщила РБК официальный представитель МИДа Мария Захарова.
«Будет дан ответ», — сказала она.
Ранее временного поверенного в делах России вызвали в МИД Румынии, где доложили о решении объявить российского дипломата персоной нон грата. В дипведомстве заявили, что дипломат нарушил положения Женевской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
За последние два месяца Россия в ответ на высылку своих дипломатов приняла такие же решения в отношении иностранных дипломатов.
В апреле из страны были высланы один сотрудник посольства Австрии, один член дипломатического посольства Эстонии, два дипломатических сотрудника посольства Латвии. В мае атташе по вопросам обороны Великобритании капитан Адриан Когхилл объявлен персоной нон грата в России.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования