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Политика ,  
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В КНДР признали провал миссии по запуску разведывательного спутника

Ракета со спутником-шпионом взорвалась, предположительно — из-за неисправности двигателя. На фоне запуска власти Японии объявляли ракетную опасность
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Попытка запуска разведывательного спутника КНДР оказалась неудачной, передает Associated Press со ссылкой на северокорейские официальные СМИ. Северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что ракета взорвалась во время работы первой ступени вскоре после старта, предполагаемая причина- неисправность двигателя.

NHK опубликовал видео, предположительно, взрыва над Дунганом в провинции Ляони на северо-востоке Китая. По словам чиновников, ракета, запущенная из КНДР, исчезла с радаров.

Как сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (JCS) Южной Кореи, КНДР запустила ракету-носитель со спутником в южном направлении над Желтым морем из Тунчанри на северо-западе страны примерно в 22:44 по корейскому времени (15:44 мск). Однако две минуты спустя были обнаружены обломки ракеты в водах страны.

Правительство Японии отменило предупреждение о ракетной опасности и эвакуации для жителей японской префектуры Окинава, разосланное через систему оповещения о ракетных пусках J-Alert, сообщает NHK. 

Аэропорт Наха в японской префектуре Окинава приостанавливал работу после предупреждения.

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Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images

Yonhap отмечает, что пуск был произведен после саммита в Сеуле с участием президента южной Кореи Юн Сок Ёля, премьер-министра Японии Фумио Кисида и премьер-министр Китая Ли Цяна.

В ноябре КНДР запустила свой первый спутник-разведчик «Манригён-1». За запуском наблюдал лично руководитель страны Ким Чен Ын. Спутник сделал фотографии Белого дома и Пентагона в Вашингтоне, а также снимки нескольких военных баз США, передавало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Ким Чен Ын обещал в этом году запустить еще три спутника-шпиона.

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Теги
Окинава Япония КНДР ракетный пуск эвакуация
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