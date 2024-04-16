В США заявили о подготовке КНДР к запуску второго спутника-шпиона

КНДР, по всей видимости, планировала запустить свой второй военный разведывательный спутник уже 15 апреля — в 112-ю годовщину со дня рождения Ким Ир Сена, но перенесла по техническим причинам. Новый пуск ожидается до конца апреля

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Северная Корея ведет подготовку к запуску второго военного разведывательного спутника, сообщает проект Beyond Parallel американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) после анализа спутниковых снимков, сделанных 8 и 10 апреля. Эксперты считают, что пуск состоится или в ближайшие дни, или к концу апреля.

Ранее министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик говорил, что Пхеньян может предпринять попытку запустить спутник 15 апреля, в день рождения первого северокорейского лидера и дедушки нынешнего главы государства, Ким Ир Сена. Однако этого так и не случилось.

Как отмечает CSIS, о том, что КНДР планировала запустить спутник-шпион, но по неизвестным причинам отказалась от планов, свидетельствуют следы приготовлений возле административных зданий на пусковой площадке Сохэ, а также рядом со смотровой площадкой для высокопоставленных лиц, откуда за пусками наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

На снимках, датированных 10 апреля, возле постройки остается припаркован один автомобиль, что, по мнению специалистов, может указывать на подготовку к запуску уже в ближайшем будущем. Эксперты американского аналитического центра также отмечают, что перенос может быть вызван техническими проблемами.

22 ноября КНДР запустила свой первый спутник-разведчик «Манригён-1». За запуском наблюдал лично Ким Чен Ын. Спутник вышел на плановую орбиту и в последующие дни сделал фотографии Белого дома и Пентагона в Вашингтоне, а также снимки нескольких военных баз США, писало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Уже 1 декабря Южная Корея с помощью США запустила свой первый военный разведывательный спутник. На орбиту его вывела ракета Falcon 9 компании SpaceX, запуск был произведен с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии. 7 апреля на орбиту вышел уже второй южнокорейский спутник-шпион, его запуск также был осуществлен в Соединенных Штатах — в Космическом центре имени Джона Кеннеди во Флориде.

Всего же в рамках проекта по созданию системы космической разведки, стоимость которого оценивается в 1,2 трлн вон ($862 млн), Сеул планирует к 2025 году вывести на орбиту пять разведывательных спутников, предназначенных прежде всего для отслеживания военной активности КНДР.