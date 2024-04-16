 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В США заявили о подготовке КНДР к запуску второго спутника-шпиона

CSIS: Северная Корея до конца апреля запустит второй военный спутник-шпион
КНДР, по всей видимости, планировала запустить свой второй военный разведывательный спутник уже 15 апреля — в 112-ю годовщину со дня рождения Ким Ир Сена, но перенесла по техническим причинам. Новый пуск ожидается до конца апреля
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Северная Корея ведет подготовку к запуску второго военного разведывательного спутника, сообщает проект Beyond Parallel американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) после анализа спутниковых снимков, сделанных 8 и 10 апреля. Эксперты считают, что пуск состоится или в ближайшие дни, или к концу апреля.

Ранее министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик говорил, что Пхеньян может предпринять попытку запустить спутник 15 апреля, в день рождения первого северокорейского лидера и дедушки нынешнего главы государства, Ким Ир Сена. Однако этого так и не случилось.

Как отмечает CSIS, о том, что КНДР планировала запустить спутник-шпион, но по неизвестным причинам отказалась от планов, свидетельствуют следы приготовлений возле административных зданий на пусковой площадке Сохэ, а также рядом со смотровой площадкой для высокопоставленных лиц, откуда за пусками наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

На снимках, датированных 10 апреля, возле постройки остается припаркован один автомобиль, что, по мнению специалистов, может указывать на подготовку к запуску уже в ближайшем будущем. Эксперты американского аналитического центра также отмечают, что перенос может быть вызван техническими проблемами.

Может ли космическая гонка двух Корей привести к военной эскалации
Политика
Запуск твердотопливной космической ракеты&nbsp;с побережья острова Чеджудо, Южная Корея, 4 декабря 2023 г.

22 ноября КНДР запустила свой первый спутник-разведчик «Манригён-1». За запуском наблюдал лично Ким Чен Ын. Спутник вышел на плановую орбиту и в последующие дни сделал фотографии Белого дома и Пентагона в Вашингтоне, а также снимки нескольких военных баз США, писало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Уже 1 декабря Южная Корея с помощью США запустила свой первый военный разведывательный спутник. На орбиту его вывела ракета Falcon 9 компании SpaceX, запуск был произведен с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии. 7 апреля на орбиту вышел уже второй южнокорейский спутник-шпион, его запуск также был осуществлен в Соединенных Штатах — в Космическом центре имени Джона Кеннеди во Флориде.

Всего же в рамках проекта по созданию системы космической разведки, стоимость которого оценивается в 1,2 трлн вон ($862 млн), Сеул планирует к 2025 году вывести на орбиту пять разведывательных спутников, предназначенных прежде всего для отслеживания военной активности КНДР.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Северная Корея КНДР Южная Корея спутник южнокорейский спутник Ким Чен Ын Ким Ир Сен
Материалы по теме
Байден заявил о готовности к диалогу с КНДР без предварительных условий
Политика
Северная Корея заявила об успешном испытании новой баллистической ракеты
Политика
Сеул ввел санкции против двух компаний из России за сотрудничество с КНДР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 99,93 (+0,14) Инвестиции, 16:41 Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 94,07 (+0,49) Инвестиции, 16:41
В ООН заявили об отсутствии возможности найти виновных в атаках на ЗАЭС Политика, 23:40
США отказались брать на себя «боевую роль» в конфликте России и Украины Политика, 23:12
В Пентагоне допустили захват Тайваня Китаем в случае поражения Украины Политика, 23:07
The Jerusalem Post узнала, что ЦАХАЛ определилась с ответом на удар Ирана Политика, 22:34
Бракоразводный процесс между Лерчек и ее мужем приостановили до лета Общество, 22:27
Байден продлил запрет на прием связанных с Россией судов в портах США Общество, 22:21
В США заявили о подготовке КНДР к запуску второго спутника-шпиона Политика, 22:13
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Жителей пяти деревень в Тюменской области призвали эвакуироваться Политика, 22:08
«Топит всё, везде». Очевидцы рассказали о последствиях дождей в Дубае Общество, 22:04
Уровень воды близ Кургана приблизился к 8 метрам Общество, 21:53
Фанаты «Барселоны» по ошибке забросали автобус своего клуба вместо ПСЖ Спорт, 21:52
ЦСКА вышел в финал Кубка России в «пути РПЛ» Спорт, 21:25
Шестикратный участник Матча звезд НБА завершил карьеру в 35 лет Спорт, 21:23
МАГАТЭ решило отозвать своих инспекторов с иранских ядерных объектов Политика, 21:22