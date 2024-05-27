Власти Латвии предписали нескольким десяткам россиян покинуть страну

Миграционное ведомство выдало 34 предписания гражданам с российскими паспортами, которые не подали документы для получения вида на жительство (ВНЖ) согласно новым поправкам

Фото: Xinhua / Global Look Press

Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) Латвии выдало россиянам 34 предписания о выезде — они не подали документы для получения вида на жительство (ВНЖ) в республике, сообщил министр внутренних дел Рихард Козловскис в эфире TV3, его слова приводит Delfi.

По его словам, пограничники провели около 800 проверок, около 600 граждан покинули Шенгенскую зону. Более 100 человек не были обнаружены по месту жительства, но нет и данных о том, что они уехали из Латвии. Одно распоряжение о принудительном выезде обжаловано.

«Дело с этими поправками и требованиями движется. На данный момент до принудительного выдворения мы не дошли, но мы, конечно, будем работать. Я допускаю, что в конечном итоге будут и [принудительные выдворения], но я вижу, что люди, которые понимают, что это была не шутка и требования реальны, до физического выдворения не доходят и ищут путь, как им самим покинуть страну», — пояснил Козловскис.

Согласно поправкам к закону об иммиграции, срок постоянного ВНЖ, выданного гражданам России, истек в сентябре 2023 года. Чтобы жить в Латвии, им нужно получить статус постоянного жителя Евросоюза. Для этого они должны в течение двух лет сдать экзамен по латышскому языку (минимальный уровень) и подтвердить доходы. Россиянам также нужно получить временный ВНЖ. Граждане старше 75 лет от сдачи экзамена освобождены. Те, кто не предпринял никаких шагов, получили письма с призывами покинуть страну.

В марте миграционное ведомство выдало российским гражданам первые шесть предписаний о выезде. Двое из них уже выехали из страны, сообщала 8 марта глава PMLP Майра Розе.

Розе уточняла, что в республике проживают около 1000 человек с российскими паспортами, которых может коснуться депортация. По ее словам, пятая часть из них уже выехала из страны. Еще почти у двух десятков россиян есть уважительные причины, которые позволяют им остаться в Латвии. Они могут не сдавать языковой экзамен и подать документы на получение временного ВНЖ до 31 марта 2024 года.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ на поправки заявила: «Каждый соучастник этого злодеяния в латвийской правящей верхушке должен знать, что Россия этого не простит и не забудет».