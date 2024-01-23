 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

В МИДе предупредили, что не забудут выдворения россиян из Латвии

МИД: Россия не забудет и не простит выдворения своих граждан из Латвии
Сюжет
Война санкций
Вид на набережную в Риге
Вид на набережную в Риге (Фото: Paulius Peleckis / Getty Images)

Россия не простит Латвии выдворение своих граждан после поправки в миграционное законодательство, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Она напомнила, что многие из лишившихся вида на жительство — это россияне старше 60 лет, «а некоторые перешагнули седьмой десяток». Среди них, по словам Захаровой, есть инвалиды-колясочники и слепые. Выдворенные исправно платили налоги и работали в Латвии, а в России у них нет ни родственников, ни дома.

«Каждый соучастник этого злодеяния в латвийской правящей верхушке должен знать, что Россия этого не простит и не забудет», — подчеркнула Захарова.

Путин увидел угрозу безопасности России в выдворении из Латвии русских
Политика
Владимир Путин

В конце декабря 2023 года управление по делам гражданства и миграции МВД Латвии сообщило, что россиянам грозит выдворение.

Согласно принятому в стране закону об иммиграции, срок действия ВНЖ, выданных россиянам в сентябре 2022 года, истек 1 сентября 2023 года. Для дальнейшего проживания в Латвии им необходимо было получить статус постоянного жителя Евросоюза, для чего требовалось подтвердить знание латышского языка на уровне А2.

До 30 ноября желающие остаться в стране должны были сдать соответствующий тест и подать документы на новое ВНЖ. Тогда в управлении отметили, что в начале 2024 года будут выдворены по крайней мере 1213 граждан России.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Латвия Россия Мария Захарова МИД
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Выдворенный из Латвии российский пенсионер прибыл в Калининград
Общество
Латвия пригрозила бойкотом Олимпиады-2024 в случае допуска россиян
Спорт
Посольство России в Латвии возмутилось высылкой военного пенсионера
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 95,83 (-0,06) Инвестиции, 16:58 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 87,92 (-0,05) Инвестиции, 16:58
Politico узнало о проблеме у ЕС в разработке новых антироссийских санкций Политика, 21:07
«Люди слышат глазами»: жизнь и карьера основателя Boney M Фрэнка Фариана Общество, 21:00 
Хоккеист «Спартака» сделал покер в матче КХЛ с «Динамо» Спорт, 20:50
NYT узнала о покупке Джеком Ма акций Alibaba на сумму $50 млн Инвестиции, 20:46
Захарова назвала агонией указ Зеленского об исторических землях Украины Политика, 20:44
Чешский клуб отменил матч со «Слованом» из-за его игры с «Динамо» Спорт, 20:38
На акции протеста во Франции армяне-нелегалы сбили семью фермеров Общество, 20:25
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Глава МИД Армении назвал неприемлемой «коридорную логику» Политика, 20:25
Песков назвал несостоятельными «потугами» претензии Киева на земли России Политика, 20:03
Последствия землетрясения в Казахстане. Видео Общество, 20:00
«Яндекс» сменил владельца. Как раздел IT-гиганта отразится на акционерах Pro, 19:59
В МИДе предупредили, что не забудут выдворения россиян из Латвии Политика, 19:53
Ковальчук вышел на матч КХЛ с «Динамо» в роли капитана «Спартака» Спорт, 19:47
Какую планировку легко адаптировать под свои желания РБК и ПИК, 19:47