МИД: Россия не забудет и не простит выдворения своих граждан из Латвии

В МИДе предупредили, что не забудут выдворения россиян из Латвии

Вид на набережную в Риге (Фото: Paulius Peleckis / Getty Images)

Россия не простит Латвии выдворение своих граждан после поправки в миграционное законодательство, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Она напомнила, что многие из лишившихся вида на жительство — это россияне старше 60 лет, «а некоторые перешагнули седьмой десяток». Среди них, по словам Захаровой, есть инвалиды-колясочники и слепые. Выдворенные исправно платили налоги и работали в Латвии, а в России у них нет ни родственников, ни дома.

«Каждый соучастник этого злодеяния в латвийской правящей верхушке должен знать, что Россия этого не простит и не забудет», — подчеркнула Захарова.

В конце декабря 2023 года управление по делам гражданства и миграции МВД Латвии сообщило, что россиянам грозит выдворение.

Согласно принятому в стране закону об иммиграции, срок действия ВНЖ, выданных россиянам в сентябре 2022 года, истек 1 сентября 2023 года. Для дальнейшего проживания в Латвии им необходимо было получить статус постоянного жителя Евросоюза, для чего требовалось подтвердить знание латышского языка на уровне А2.

До 30 ноября желающие остаться в стране должны были сдать соответствующий тест и подать документы на новое ВНЖ. Тогда в управлении отметили, что в начале 2024 года будут выдворены по крайней мере 1213 граждан России.