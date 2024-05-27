⁠Эрдоган заявил о необходимости обновления Конституции Турции

Эрдоган снова вернулся к вопросу о необходимости обновления основного закона страны, который действует с 1982 года. По его словам, несколько предыдущих конституций были «написаны по указанию опекунов и навязаны народу»

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: RTErdogan / X)

Турции необходима новая конституция, при нынешнем документе страна не может двигаться дальше, заявил⁠ президент Реджеп Тайип Эрдоган. Трансляция его выступления на симпозиуме «Сильная Турция», приуроченном к годовщине военного переворота в стране в 1980 году, велась в социальной сети X.

Он напомнил, что основной закон страны — это общественный договор. «Если исключить конституции 1921 и 1924 годов, то все наши конституции были написаны по указанию опекунов и навязаны народу», — заявил президент, передает TRT Haber.

Это необходимо как «спасение» от нынешней, появившейся в результате военного переворота 1980 года, подчеркнул Эрдоган.

Турецкий президент заявил о том, что обновленный документ должен быть «инклюзивной и либеральной конституцией, созданной гражданскими лицами».

Поправки в конституцию принимаются голосованием депутатов, для утверждения поправки необходима ее поддержка большинством в три пятых голосов.

Эрдоган не в первый раз предлагает изменить основной закон страны, он вновь призвал все политические силы активно подключиться к этой работе. С обещаниями поменять конституцию республики Эрдоган выступал во время выборов президента в 2023 году.

Нынешняя Конституция Турции последний раз менялась в 2017 году. Тогда Эрдоган успешно добился внесения поправок, в результате страна стала президентской республикой.

Первая конституция, ратифицированная Великим национальным собранием Турции (парламентом), была принята в 1921 году. Затем, через три года, приняли новый вариант основного закона страны, который с периодическими поправками действовал 36 лет, до 1961 года. В 1960 году в Турции произошел государственный переворот, конституцию 1924 года отменили, новую приняли только год спустя.

Четвертая конституция республики, принятая в 1982 году на всенародном голосовании и тоже после военного переворота, также неоднократно корректировалась, но действует до сих пор.