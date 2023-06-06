Эрдоган пообещал поменять конституцию

Эрдоган неоднократно предлагал принять новую конституцию к 100-летию республики — в 2023 году. Он полагает, что изменения в основной закон позволят Турции построить «век стабильности и уверенности»

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: tccb.gov.tr)

Президент Турции Рейжеп Тайип Эрдоган, спустя неделю после переизбрания на третий срок, заявил о намерении внести поправки в конституцию страны, передает Sabah.

«В наш новый срок мы будем выполнять все обещания, которые мы дали нашему народу. Мы представим проект [обновленной] Конституции в парламент. Мы построим Турецкий век со стабильностью и уверенностью», — заявил он.

Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции с 4%-ным перевесом, 3 июня он принес присягу на инаугурации. Срок его полномочий закончится в 2028 году.

Эрдоган руководит Турцией уже два десятка лет — с 2003 по 2014 год он занимал пост премьера, занял затем должность президента, а в 2017 году в рамках конституционной реформы забрал всю полноту власти, ликвидировав пост премьера.

Согласно конституции, президент Турции ограничен двумя сроками. Однако сроки Эрдогана уже были «обнулены». Минюст пояснил, что второй срок не считается, так как страна перешла от парламентской к президентской форме правления в 2018 году.

В феврале 2021 года политик заявил о намерении принять новую конституцию в 2023 году — к столетию республики. Эрдоган тогда призвал провести общественную дискуссию вокруг текста будущего основного закона страны: «Хотел бы обратиться к нашим политическим партиям, ученым, университетам, неправительственным организациям, представителям СМИ, общественным деятелям. Давайте в течение этого года подготовим и начнем обсуждение предложений новой конституции».

В конце мая этого года Эрдоган вновь заявлял, что Турция нуждается в новой конституции взамен нынешней, одобренной после военного переворота 1980 года. «Настало время проявить волю и избавить наш народ от действующей конституции, впитавшей дух наследников 12 сентября и являющейся плодом переворота. Мы обязательно приведем нашу страну к гражданской, свободной и объемлющей конституции», — говорил глава государства.