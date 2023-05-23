Эрдоган назвал свою основную задачу в случае переизбрания на новый срок
Президент Турции Эрдоган: основной задачей после победы на выборах будет новая конституция
В случае победы Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре выборов президента Турции одной из основных задач станет разработка новой конституции, заявил действующий глава государства телеканалу TPT.
«Мы проведем оценку внутри нашего партийного альянса, проведем необходимую работу. Будет диалог и между партиями, поиск консенсуса. Если они выступят с предложениями, мы их проанализируем», — сказал Эрдоган.
Материал дополняется