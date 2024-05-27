Чешский министр заявил о культуре ненависти в Европе как перед Второй мировой

В Чехии заявили о «культуре ненависти» в Европе как перед Второй мировой

Чешский министр Дворжак заявил о культуре ненависти в Европе на фоне агрессивных речей и оскорбительных высказываний политиков. Он призвал «остановить это прежде, чем все повторится»

Мартин Дворжак (Фото: vlada.gov.cz)

В Европе возрастают ненависть и враждебность, подобно тому, как это было в период перед Второй мировой войной, заявил в интервью El Pais министр Чехии по делам ЕС Мартин Дворжак.

«Не говорите о политических оппонентах как о врагах, крысах или свиньях. Это культура ненависти», — сказал он и положительно ответил на вопрос, есть ли сходство нынешней ситуации с той, что складывалась перед последней мировой войной.

«Ненависть и враждебность растут. Надеюсь, это не обречет нас на повторение опыта Второй мировой войны. Давайте же будем достаточно умны и попытаемся остановить это прежде, чем все повторится», — призвал Дворжак.

В таком ключе министр высказался по поводу покушения на словацкого премьер-министр Роберта Фицо, которое произошло 15 мая. Фицо выжил, но до сих пор находится в больнице. Стрелок сообщал, что не был согласен с действиями словацких властей.

По словам Дворжака, подобные инциденты — это не часть «политической культуры» на Западе, в Словакии и других странах нужно «умерить эмоции и вернуться к нормальным политическим дебатам». «Политическая карьера не должна строиться на основе разжигающих ненависть посланий, агрессивных речей и лжи», — подчеркнул министр.

El Pais отмечает, что в адрес оппонентов слова «крыса», «свинья» и т.д. использовал Фицо. Журналистов он называл «врагами».

Дворжак также высказался по поводу «российской угрозы». По его словам, для Москвы выгоднее разрастание неопределенности и враждебности, поскольку она «ненавидит демократическую Европу». Он назвал пропаганду «частью гибридной войны России» и напомнил о деле новостного сайта Voice of Europe, который базировался в Праге.

Чешская служба безопасности и информации страны (BIS) заявила, что издание в преддверии выборов в Европарламент платило европейским политикам в обмен на продвижение пророссийских взглядов среди общественности, в том числе в отношении конфликта на Украине. Дело получило название Russiagate.

Российский МИД заявлял, что «решительно отвергает любые спекуляции касательно якобы имеющего место или планируемого российского вмешательства в европейские избирательные процессы», и отметил, что на введение санкций в связи с этими обвинениями последует ответ.