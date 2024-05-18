Стрелявшего в словацкого премьер-министра Фицо пенсионера арестовали

Стрелок — 71-летний писатель, не согласный с политикой правительства. Он выстрелил в Фицо четыре раза, премьеру провели две операции. Политик жив

Конвой, предположительно перевозивший Юрая Цинтула, выезжает из суда после слушания его дела в Пезиноке, Словакия (Фото: Antonio Bronic/ Reuters)

Юрая Цинтула, выстрелившего в премьер-министра Словакии Роберта Фицо 15 мая, арестовали, сообщает Aktuality.sk.

Стрелку 71 год, он писатель из города Левице, основатель местного литературного клуба «Радуга», опубликовал пять книг. Ранее он признал свою вину. Ему грозит от 25 лет до пожизненного заключения.

Цинтула говорил, что он не согласен с политикой словацкого правительства. В МВД сообщили, что он не входил в какую-либо радикальную политическую группу и был «одиноким волком». По данным Aktuality.sk, до 1989 года, когда страна была частью социалистической Чехословакии, Цинтула выступал против коммунистов.

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Издание отмечает, что заседание Специализированного уголовного суда в городе Пезинок под Братиславой по избранию меры пресечения стрелку проходило при соблюдении строгих мер безопасности, территорию охраняли десятки силовиков. Журналистов на заседание не пустили.

Покушение на Фицо произошло у культурного центра в городе Гандлова, где проходило выездное заседание правительства страны. Как пишет Aktuality.sk, Цинтула три недели назад был среди протестующих во время другого выездного заседания в городе Долна-Крупа, но тогда Фицо не выходил к людям, как сделал это в Гандлове.

Раненого премьера на вертолете доставили в близлежащий город Банска-Бистрица и провели операцию, которая длилась пять часов. 17 мая в той же больнице ему сделали вторую, двухчасовую операцию. Состояние Фицо стабильное, но все еще серьезное, заявила 18 мая министр здравоохранения Зузана Долинкова.

Министр обороны Роберт Калиняк рассказал, что Фицо получил четыре огнестрельных ранения, из них одно было тяжелым, одно средней тяжести и два легких. По словам чиновника, сейчас важно бороться с осложнениями после ранений. Он отметил, что пока не идет речь о транспортировке Фицо в Братиславу или за границу.