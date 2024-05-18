 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Покушение на Фицо ,  
0 

Стрелявшего в словацкого премьер-министра Фицо пенсионера арестовали

Стрелявшего в словацкого премьер-министра Фицо пенсионера Цинтула арестовали
Сюжет
Покушение на Фицо
Стрелок — 71-летний писатель, не согласный с политикой правительства. Он выстрелил в Фицо четыре раза, премьеру провели две операции. Политик жив
Конвой, предположительно перевозивший Юрая Цинтула, выезжает из суда после слушания его дела в Пезиноке, Словакия
Конвой, предположительно перевозивший Юрая Цинтула, выезжает из суда после слушания его дела в Пезиноке, Словакия (Фото: Antonio Bronic/ Reuters)

Юрая Цинтула, выстрелившего в премьер-министра Словакии Роберта Фицо 15 мая, арестовали, сообщает Aktuality.sk.

Стрелку 71 год, он писатель из города Левице, основатель местного литературного клуба «Радуга», опубликовал пять книг. Ранее он признал свою вину. Ему грозит от 25 лет до пожизненного заключения.

Цинтула говорил, что он не согласен с политикой словацкого правительства. В МВД сообщили, что он не входил в какую-либо радикальную политическую группу и был «одиноким волком». По данным Aktuality.sk, до 1989 года, когда страна была частью социалистической Чехословакии, Цинтула выступал против коммунистов.

Стрелявшего в словацкого премьер-министра Фицо пенсионера арестовали
Video

Издание отмечает, что заседание Специализированного уголовного суда в городе Пезинок под Братиславой по избранию меры пресечения стрелку проходило при соблюдении строгих мер безопасности, территорию охраняли десятки силовиков. Журналистов на заседание не пустили.

Телохранители назвали ошибки охраны Фицо во время покушения
Политика
Фото:Radovan Stoklasa / Reuters

Покушение на Фицо произошло у культурного центра в городе Гандлова, где проходило выездное заседание правительства страны. Как пишет Aktuality.sk, Цинтула три недели назад был среди протестующих во время другого выездного заседания в городе Долна-Крупа, но тогда Фицо не выходил к людям, как сделал это в Гандлове.

Раненого премьера на вертолете доставили в близлежащий город Банска-Бистрица и провели операцию, которая длилась пять часов. 17 мая в той же больнице ему сделали вторую, двухчасовую операцию. Состояние Фицо стабильное, но все еще серьезное, заявила 18 мая министр здравоохранения Зузана Долинкова.

Министр обороны Роберт Калиняк рассказал, что Фицо получил четыре огнестрельных ранения, из них одно было тяжелым, одно средней тяжести и два легких. По словам чиновника, сейчас важно бороться с осложнениями после ранений. Он отметил, что пока не идет речь о транспортировке Фицо в Братиславу или за границу.

Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета

Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»

Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров

Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя

Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ

Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика

Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео

Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня

Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри

Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото

В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит

Какая обувь опасна для здоровья. Карточки
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Словакия Роберт Фицо покушение
Фицо Роберт фото

Фицо Роберт

премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Глава МИД Венгрии сообщил об улучшении состояния Фицо
Политика
Обвиняемый в покушении на премьера Словакии признал свою вину
Политика
В квартире стрелявшего в премьера Словакии провели обыски
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 98,78 (-0,12) Инвестиции, 17 мая, 16:35 Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 90,99 (+0,06) Инвестиции, 17 мая, 16:35
Сотни фур перекрыли трассу Киев-Одесса из-за закона о мобилизации Политика, 17:01
Три игрока из РПЛ вошли в расширенный состав сборной Сербии на Евро-2024 Спорт, 16:58
ВСУ обстреляли поселок Красное в Белгородской области Политика, 16:45
WSJ узнала о подготовке помощниками Трампа крупнейшей депортации в США Политика, 16:44
Умерла заслуженная артистка России Наталия Кудрявцева Общество, 16:38
В «Динамо» сообщили о продлении контракта с главным тренером Личкой Спорт, 16:37
Российские ПВО уничтожили дрон самолетного типа над Белгородской областью Политика, 16:34
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Рубежном из-за обстрела повреждена пожарная часть Политика, 16:30
Лавров заявил, что противостояние с Западом «в полном разгаре» Политика, 16:27
Капитан сборной Латвии заявил, что никогда не будет больше играть в КХЛ Спорт, 16:26
Продюсер Фадеев объявил о перезапуске группы Serebro Общество, 16:17
Лавров счел неактуальным партнерство с ЕС как минимум на одно поколение Политика, 16:10
Стрелявшего в словацкого премьер-министра Фицо пенсионера арестовали Политика, 16:03
Сборная Швеции разгромила команду Латвии на ЧМ по хоккею Спорт, 15:59