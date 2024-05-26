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Военная операция на Украине ,  
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Польша подняла в небо самолеты из-за «активности российской авиации»

Сюжет
Военная операция на Украине
В ночь на 26 мая украинские издания сообщили о громких взрывах в Хмельницкой, Житомирской и Киевской областях на фоне сирен тревоги
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

В воздушное пространство на юго-востоке Польши была поднята военная авиация республики и союзников в связи с «интенсивной активностью» российской авиации дальнего действия, сообщает оперативное командование Польши в X.

Активность авиации России связана «с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным, в частности, на западной территории Украины», указывает польское ведомство. Варшавой «были запущены все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, и оперкомандование постоянно следит за ситуацией».

В последний раз российская авиация наносила удары по западной Украине в ночь на 8 марта, отчиталось польское ведомство.

РБК направил запрос в Минобороны России.

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Этой ночью череда взрывов прогремела в Житомирской и Хмельницкой областях, расположенных на западе Украины, один взрыв был слышен в Киевской области, сообщало «Суспiльне». Это произошло на фоне воздушной тревоги, сирены были включены на всей территории страны.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Польша подняла в небо самолеты из-за «активности российской авиации»
Польша подняла в небо самолеты из-за «активности российской авиации»

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