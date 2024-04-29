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Военная операция на Украине ,  
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В Германии офицер бундесвера заявил о попытках шпионажа в пользу России

В Германии офицер бундесвера заявил о попытках шпионажа в пользу России
Сюжет
Военная операция на Украине

В Германии офицер бундесвера, обвиняемый в шпионаже в пользу России, признался, что предлагал свои услуги в качестве шпиона, передает Zeit.

Офицеру 54 года, его судят за шпионаж в пользу России, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Мужчину арестовали в августе 2023 года. В Высшем земельном суде Дюссельдорфа обвиняемый объяснил свои действия тем, что боялся возможного перерастания конфликта на Украине в ядерный.

«По большей части это правда», — сказал фигурант, комментируя предъявленные ему обвинения. Он заявил, что попал в «порочный круг» и упомянул проблемы со здоровьем. Со слов подсудимого, он хотел получить необходимую информацию до возможной ядерной эскалации, чтобы успеть перевезти семью в безопасное место.

По данным суда, мужчина состоит в партии Альтернатива для Германии (АдГ) с июля 2023 года. Он имеет звание капитана, отмечает Zeit. Как сообщил представитель прокуратуры, в войсках подсудимый отвечал за работу с системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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Обвинение полагает, что подсудимый хотел «дать российским вооруженным силам преимущество на фоне сложившейся политической ситуации». По данным прокуратуры, мужчина выгрузил секретные данные на компакт-диск и положил его в почтовый ящик российского консульства. Кроме того, обвиняемый сфотографировал на мобильный телефон документы об обучении ВВС, заявили в ведомстве.

В материалах дела сказано, что с мая 2023 года офицер несколько раз направлял конфиденциальную информацию в российское консульство в Бонне и посольство России в Берлине. Мужчина не получал ответа, и повторял попытки связаться по почте, e-mail, звоня через интернет и с телефона-автомата. Он позиционировал себя как шпиона, утверждая, что сведения, которые он сможет предоставить, «будут означать существенный плюс для Российской Федерации», приводит издание выдержку из материалов.

Несмотря на частичное признание вины, фигурант на суде отрицал, что передавал диск в консульство, пишет Zeit. Вместе с тем он признал, что ему пришла в голову «глупая идея» обратиться в дипмиссию.

Теги
Германия разведка шпионаж
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