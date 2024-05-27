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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор Кубани рассказал об отражении атаки беспилотников в Геленджике

Кондратьев: силы ПВО сбили беспилотники в Геленджике, пострадавших нет
Сюжет
Военная операция на Украине
Дроны пытались атаковать гражданские объекты в Геленджике. В селе Криница обломки одного из беспилотников повредили недостроенное здание, в хуторе Джанхот начался пожар, его уже потушили
Вид на город Геленджик
Вид на город Геленджик (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

В ночь на 27 мая в Краснодарском крае подавили украинские беспилотники, которые пытались атаковать гражданские объекты в Геленджике, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

Все дроны подавлены с помощью сил ПВО. «В селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар потушен», — уточнил Кондратьев.

По предварительной информации, пострадавших нет, на месте падения дронов работают оперативные и специальные службы.

Минобороны сообщило о 12 сбитых дронах над четырьмя регионами России
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Минобороны сообщило, что за прошедшую ночь силы ПВО сбили 12 беспилотников в российских регионов, из которых четыре — в Красноярском крае.

Также о падении беспилотника в городе Орск сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на правительство Оренбургской области. Гражданские объекты не пострадали, угрозы жителям не было. О падении дрона в регионе власти сообщили впервые с начала военной операции на Украине, до границы с этой страной от Орска около 1,5 тыс. км по прямой на запад.

С января 2023 года в Оренбургской области запрещено пользоваться беспилотниками.

Губернатор Кубани рассказал об отражении атаки беспилотников в Геленджике
Губернатор Кубани рассказал об отражении атаки беспилотников в Геленджике

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Теги
Мир Ландау
беспилотники Краснодарский край Вениамин Кондратьев Геленджик
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