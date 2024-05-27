Один человек погиб после падения дрона на АЗС в Орловской области

Украинские беспилотники атаковали АЗС в городе Ливны на юго-востоке Орловской области, в результате один человек погиб, еще трое получили ранения, сообщил Клычков. От Ливнов до границы с Украиной — около 250 км по прямой

Губернатор Орловской области Андрей Клычков (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

ВСУ предприняли массированную атаку беспилотниками на Орловскую область, в результате падения дронов на территории топливно-заправочной станции в городе Ливны погиб водитель областной пожарной части, еще три сотрудника служб пострадали. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Как пояснил Клычков, изначально на территорию заправочной станции упал один дрон, после чего на место прибыли сотрудники оперативных служб. В момент их работы АЗС атаковал еще один беспилотник.

«На месте происшествия продолжают работать оперативные и правоохранительные органы, проводятся необходимые мероприятия», — добавил глава региона.

Город Ливны расположен на юго-востоке Орловской области в месте слияния рек Ливенки и Сосны. Это второй по населению (44 тыс. человек) и площади (3210 га) город области. Расстояние от Ливнов до границы с Украиной — около 250 км (по прямой).

С начала российской военной операции на Украине российские приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов. В начале мая во время отражения атаки беспилотников на Глазуновский и Свердловский районы Орловской области получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры. В результате было частично нарушено электроснабжение.