Эксперты нашли «взрывной изъян» в плане поставок оружия на Украину

В европейских странах после окончания холодной войны закрылись большинство заводов, способных производить взрывчатые вещества для нужд ВСУ, а еще действующие вскоре будут перегружены, пишет The Economist

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Нехватка взрывчатых веществ в Евросоюзе замедляет производство вооружений для нужд Украины, что, в свою очередь, приводит к задержкам с поставками, пишет The Economist со ссылкой на источники в отрасли и опрошенных экспертов.

Журнал напоминает, что ранее в этом месяце ЕС выделил €500 млн на наращивание производства боеприпасов, однако именно дефицит взрывчатых веществ остается «узким местом» в планах объединения. По данным The Economist, европейские производители сталкиваются с острой нехваткой тротила, октогена и гексогена (каждый артиллерийский снаряд начинен в среднем 10,8 кг фугасного взрывчатого вещества).

Как отмечает журнал, проблема с нехваткой взрывчатки объясняется долгим «застоем», который сформировался после окончания холодной войны: резкое падение спроса на оружие и вынудило многих европейских производителей взрывчатых веществ свернуть свою деятельность, слиться или просто закрыть свои предприятия. Великобритания, например, закрыла свой последний завод по производству взрывчатых веществ в 2008 году. Последний крупный производитель тротила в Европе расположен на севере Польши. В других странах многие заводы были либо приватизированы, либо законсервированы.

«На протяжении десятилетий их [оружейных заводов] производство было ориентировано на эффективность мирного времени, а не на промышленные масштабы», — заявил профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Иоганн Хёхерль. В результате в цепочке поставок осталось очень мало резервов для удовлетворения растущего спроса, отметил он.

По его словам, сегодня лишь несколько компаний производят высокоэнергетические материалы, соответствующие стандартам НАТО. Среди них — норвежская Chemring Nobel и французская Eurenco. После начала российской спецоперации их портфель заказов увеличился и вскоре они выйдут на полную мощность, что, однако, будет недостаточно для удовлетворения текущих потребностей, добавил эксперт.

Младший научный сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS) также заявил, что для возобновления работы законсервированных заводов потребуется время, учитывая необходимость переоснащения и ремонта предприятий.

Источник The Economist в оружейной отрасли сообщил, что строительство оружейного завода с нуля может занять от трех до семи лет. В пример он привел компанию Rheinmetall — крупного поставщика боеприпасов, — которая начала строить комплекс по производству взрывчатых веществ в Венгрии. Ожидается, что полноценное производство там будет запущено только в 2027 году.

Расширению мощностей также могут препятствовать европейские правила безопасности и охраны окружающей среды, указал научный сотрудник Немецкое общества внешней политики (DGAP) Кристиан Мёллинг. Кроме этого, отрасль сталкивается с нехваткой квалифицированных рабочих. «Седые инженеры уходят на пенсию, и мало кто из молодых людей мечтает работать со взрывчатыми веществами, чтобы получить дипломную работу», — отметил Хёхерль.

На фоне этих трудностей некоторые поставщики боеприпасов ищут свои взрывчатые вещества за пределами страны, пишет журнал. Сегодня этот пробел «частично заполняют» индийские и японские производители взрывчатых веществ, однако опрошенные The Economist эксперты обеспокоены тем, что импортируемая взрывчатка имеет худшее качество и способна повредить оборудование.

О том, что страны Европы столкнулись с дефицитом взрывчатых веществ, еще в марте прошлого года сообщала Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. Они тогда отмечали, что в ЕС ограничены запасы пороха, тротила и нитроцеллюлозы, поэтому европейская промышленность не может быстро выполнить заказы для Украины вне зависимости от того, сколько на эти цели выделено средств. «Основная проблема заключается в том, что европейская оборонная промышленность не в состоянии вести крупномасштабное военное производство», — сообщил газете один из немецких чиновников.

Sky News со ссылкой исследование Bain & Company накануне сообщил, что Россия выпускает снаряды для артиллерии в среднем в три раза активнее, чем страны НАТО. Помимо трехкратного превосходства в производстве, российская сторона добилась более низкой стоимости боеприпасов, отмечали аналитики. В среднем производимые НАТО снаряды калибра 155-мм стоят около $4 тыс. за штуку, хоть стоимость и разнится от страны к стране. В то же время, заявленная себестоимость снаряда российского производства составляет примерно $1 тыс. за 152-мм снаряд, который используют российские вооруженные силы.

Власти России критикуют страны Запада за поставки оружия Украине, утверждая, что это способствует затягиванию конфликта, а не его разрешению. Российские оружейные заводы с начала полномасштабных боев увеличили производство снарядов в 14 раз, рассказывал 25 мая президент Владимир Путин. «За последнее время у нас объемы выросли, за последние полтора-два года, за время проведения специальной военной операции. С 2021 года по 2023 год эти цифры меняются постоянно, они подрастают», — отмечал глава государства.