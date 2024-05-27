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Блинкен предупредил Грузию о решающих месяцах для ее «евробудущего»

Блинкен: ближайшие месяцы станут решающими для «евробудущего» Грузии
Ранее парламент Грузии одобрил законопроект об иностранных агентах, который стал причиной для массовых протестов и вызвал негативную реакцию со стороны США и ЕС. Блинкен предупредил Грузию о решающих месяцах для ее «евробудущего»
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Will Oliver / EPA / ТАСС)

Руководству Грузии необходимо предпринять шаги, необходимые для обеспечения ее «евро-атлантического будущего», ближайшие месяцы будут иметь решающее значение для этого. Об этом говорится в заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкен по случаю Дня Независимости Грузии.

«Это были важные 12 месяцев для народа Грузии, включая историческое достижение статуса кандидата в члены Евросоюза. Следующие месяцы будут иметь решающее значение для того, чтобы эта возможность стала реальной», — сказано в заявлении (цитата по «РИА Новости»).

Госсекретарь подчеркнул, что США продолжат «решительно поддерживать» стремление грузинского народа к евро-атлантическому будущему. «Мы призываем лидеров Грузии предпринять шаги, необходимые для движения страны вперед в правильном направлении», — добавил он.

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В середине мая парламент Грузии одобрил законопроект об иностранных агентах, который стал причиной для массовых протестов в Тбилиси и других городах страны, критики со стороны правозащитных организаций и властей западных стран. Протестующие сравнивали документ с существующим в России законом об иноагентах, однако правящая партия настаивала, что он практически идентичен американскому закону.

Блинкен на прошлой неделе заявил, что США встревожены ситуацией и могут «принять меры». Позднее он объявил о новой политике по введению визовых ограничений в отношении Грузии из-за этого закона. По его мнению, закон будет «подавлять свободу объединений и мнений, стигматизировать организации, которые служат гражданам Грузии, и препятствовать независимым СМИ.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Грузия Энтони Блинкен США Евросоюз иноагенты
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