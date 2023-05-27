«РИА Новости» узнало детали атаки на корабль «Иван Хурс»

Морские дроны напали на корабль 24 мая неподалеку от Босфора, аппараты были уничтожены, корабль спустя два дня вернулся в Севастополь. Источник госагентства сказал, что устройства произведены на Западе, их наводили по данным США

Корабль «Иван Хурс» (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Корабль Черноморского флота «Иван Хурс» был атакован беспилотными катерами, которые запустили украинские военным из военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове, сообщил «РИА Новости» источник.

По его словам, морскими беспилотниками управляли с помощью вмонтированных Starlink, сами устройства произвели не на Украине, а на Западе. Целеуказание беспилотника обеспечивали средства разведки США. Вероятно, аппараты передала Великобритания, которая имеет «большой опыт создания и боевого применения подобных систем в различных районах мирового океана».

«Несмотря на бравады киевских представителей о применении беспилотников собственного, то бишь украинского производства, — их профиль говорит об обратном», — подчеркнул источник госагентства.

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Об атаке на корабль Минобороны России сообщило 24 мая. По данным ведомства, это произошло около 5:30 утра, примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. Корабль атаковали три морских дрона. Корабль «Иван Хурс» обеспечивал в этом районе безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Все катера противника были уничтожены, Минобороны не сообщало о пострадавших или повреждениях корабля.

К вечеру 26 мая корабль вернулся в Севастополь. Как уточнил ТАСС, «Иван Хурс» зашел в бухту и занял «штатное место».