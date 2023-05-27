Германия перебросит Patriot в Литву для охраны саммита НАТО

Германия перебросит ЗРК Patriot в Литву для охраны саммита НАТО в Вильнюсе

Литва в июле примет саммит НАТО, немецкая армия для защиты встречи задействует морские, воздушные и наземные силы, в том числе — ЗРК Patriot, развернутые в Словакии. Шольц пообещал, что Берлин защитит Балтию

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Германия переместит зенитно-ракетный комплекс Patriot из Словакии в Литву для защиты саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе в середине июля, сообщило немецкое Минобороны.

«Мы предоставим силы безопасности наземного, воздушного и морского базирования. Для этого также используются подразделения, которые в настоящее время либо дислоцированы на восточном фланге альянса, либо могут действовать за пределами Германии», — уточнило министерство.

Министр Борис Писториус подчеркнул, что другие члены альянса могут рассчитывать на Германию, а Берлин продолжит помогать обороноспособности Словакии. Эта страна имеет общую границу с Украиной.

Словакия договорилась с Германией о получении комплекса Patriot в прошлом марте. Он поступил в качестве замены единственной системы С-300 в распоряжении Братиславы, которую власти направили Украине. Пентагон указывал, что Patriot направлен в Словакию на временной основе, ведется диалог о «более долгосрочном решении».

Берлин планирует вернуть Patriot в Германию до конца года для техобслуживания. В ином случае совместимость с интегрированной системой противовоздушной обороны НАТО окажется под серьезной угрозой», — говорилось в отчете бундесвера. В Берлине тогда допустили, что взамен Patriot в Словакии могут развернуть зенитные системы Mantis. В минувшем феврале словацкое Минобороны анонсировало скорое прибытие Mantis.

Немецкий канцлер Олаф Шольц в конце мая пообещал странам Балтии защиту в случае военного нападения. Он рассказал, что бундесвер предпринял необходимые меры, чтобы Восточная Европа была защищена: «В защите воздушного пространства Эстонии участвуют наши истребители Eurofighter, 700 военнослужащих помогают в Литве. Наш военно-морской флот увеличил свое присутствие в Балтийском море».

