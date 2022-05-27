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Политика ,  
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Минюст внес в список иноагентов томскую организацию «Женский голос»

Томская общественная организация «Женский голос», занимающаяся защитой прав женщин, признана иностранным агентом, сообщило Министерство юстиции России.

В соответствии с российским законодательством финансируемые из-за рубежа политические некоммерческие организации должны самостоятельно регистрироваться в Минюсте России в качестве «иностранных агентов». Однако предусматривается, что решение о включении НКО в реестр «иностранных агентов» может быть обжаловано в суде.

Томская региональная общественная организация по защите прав и интересов женщин была создана в 2009 году. Среди основных направлений деятельности организации — оказание правовой, социально-психологической помощи женщинам Томской области, содействие женщинам в решении проблем, связанных с семьей, материнством и детством.

Минюст исключил четырех координаторов «Голоса» из списка СМИ-иноагентов
Политика
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Ранее в этот день Минюст признал иноагентом компанию ООО «Апрельские тезисы», которую создал ранее признанный иноагентом журналист Владимир Воронов.

Министерство ведет четыре списка иноагентов — для НКО, СМИ, физлиц и незарегистрированных организаций. Законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», разработанный членами комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, предусматривает появление единого списка иноагентов вместо нескольких существующих сейчас. Документ также предполагает признание иноагентом без иностранного финансирования, в случае если лицо или организация находится под «иностранным влиянием» по принуждению или убеждению.

Теги
«иностранный агент» иноагенты Томская область Минюст
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