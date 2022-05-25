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Военная операция на Украине ,  
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В ЛНР заявили об окружении Северодонецка

Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Силы Народной милиции Луганской народной республики и российские Вооруженные силы взяли город Северодонецк в оперативное окружение, заявил официальный представитель Народной милиции Андрей Марочко, передает ТАСС.

«На данный момент можно говорить, что город Северодонецк находится в оперативном окружении», — утверждает Марочко. Он уточнил, что военные блокировали Северодонецк с трех сторон и взяли под контроль мост через Северский Донец, по которому происходит перемещение из города.

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Северодонецк является административным центром Луганской области. На территории города расположены более десяти предприятий химической промышленности, в частности «Северодонецкий Азот» — крупнейшее химическое предприятие Украины. Территория города — 58 кв. км, перед началом спецоперации здесь жили 101 135 человек.

Бои под Северодонецком идут с середины марта. 16 марта российское Минобороны сообщило, что части ЛНР ведут наступление на позиции украинских сил на востоке, северо-западе и северо-востоке Северодонецка. Глава республики Леонид Пасечник говорил, что военные на тот момент заняли до 80% территории Луганской области Украины.

Теги
ЛНР Северодонецк Военная операция на Украине окружение
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