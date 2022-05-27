Путин одобрил идею объявить 29 мая днем ЕАЭС

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Президент Киргизии Садыр Жапаров во время онлайн-заседания Высшего Евразийского экономического совета предложил учредить 29 мая День Евразийского экономического союза, российский президент Владимир Путин поддержал эту инициативу, трансляцию вел РБК.

«Позвольте еще раз поздравить вас с десятилетием создания Евразийской экономической комиссии и наступающим Днем ЕАЭС, который мы планируем учредить 29 мая», — сказал Жапаров.

Путин заявил, что Россия «полностью поддерживает» это решение. По его словам, в календаре появится новая знаменательная дата, «объединяющая наши народы» и символизирующая приверженность членов ЕАЭС к «интеграционному строительству.

ЕАЭС был создан в 2015 году, после того как президенты государств — членов Таможенного союза и Единого экономического пространства подписали Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Еще раньше, в феврале 2012 года, начала работу Евразийская экономическая комиссия, которая стала постоянно действующим регулирующим органом ЕЭАС.

Членами союза сейчас являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Между ними обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.