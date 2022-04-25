МИД заявил, что Хорватия не дала вывезти высланных дипломатов самолетом

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Загреб отказал Москве в организации авиарейса для эвакуации высланных из Хорватии сотрудников российской дипмиссии с членами их семей, сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

«В своей воинствующей русофобии официальный Загреб дошел до того, что в недипломатичной форме, нарушая приличия и стандарты международного общения, отказал нам в осуществлении гуманитарного авиарейса в целях эвакуации большой группы сотрудников посольства России в Хорватии с семьями, включая малолетних детей», — сказала Захарова. По ее словам, этим дипломатам «хорватские власти беспричинно предписали покинуть страну».

Представитель МИДа добавила, что «негуманное, издевательское отношение» к сотрудникам российской дипмиссии «не останется без достойного ответа».

11 апреля Хорватия потребовала, чтобы 18 российских дипломатов и шесть сотрудников административно-технического персонала российского посольства в Загребе покинули страну до 25 апреля. В посольстве России в Хорватии РБК сообщили, что в числе причин были названы «еэсовские постулаты: «военная агрессия против Украины», «военные преступления», «нарушение территориальной целостности [Украины]».

На следующий день Захарова, комментируя шаг Загреба, указала, что он является «недружественным, ничем не мотивированным» и «имеющим разрушительное воздействие на весь комплекс российско-хорватских отношений». Она также пообещала ответные меры, однако пока о них не объявляли.

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Помимо Хорватии о высылке российских дипломатов весной объявили десятки европейских государств, в том числе Германия, Франция, Италия, Австрия, Польша и другие. Россия уже объявила о симметричном ответе в отношении сотрудников дипмиссий некоторых из этих стран.