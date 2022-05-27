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В ФСБ заявили о попытках «радикалов» с Украины попасть в Россию

По данным ФСБ, с февраля в Россию пытались попасть 250 представителей «праворадикальных и националистических элементов». В ведомстве заявили, что обстановка на границе с Украиной сложная и пограничные подразделения усилены
Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

В Россию под видом беженцев пытаются попасть «праворадикальные и националистические элементы», которые в том числе участвовали в боевых действиях на юго-востоке Украины. Об этом «Российской газете» заявил глава погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов.

По его словам, с середины февраля российские пограничники вместе с сотрудниками Росгвардии и территориальных органов безопасности выявили «порядка 250 лиц данной категории».

Он заявил, что поток беженцев с Украины сильно вырос «вследствие нарастания военной опасности и ухудшения гуманитарной ситуации на Донбассе». С середины февраля, по данным Кулишова, границу пересекли более 1 млн российских и украинских граждан.

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ФСБ следит за ситуацией на границе с Украиной, добавил Кулишов. Он заявил, что обстановка там сложная, обвинил украинскую сторону в обстрелах российских пограничников и проведении «акций устрашения» — артиллерийских ударов по населенным пунктам в России. В связи с этим, сообщил он, пограничные подразделения России усилили резервами и «развернули дополнительные временные пограничные посты».

После начала российской военной операции на Украине власти приграничных российских регионов неоднократно сообщали об обстрелах населенных пунктов. 19 мая глава Курской области заявил, что при обстреле села Тёткино со стороны Украины погиб человек. 11 мая по словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, к гибели человека привел обстрел села Солохи. Глава региона назвал ситуацию «самой тяжелой за все время обстрелов».

После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал местные власти принять дополнительные меры безопасности. На вопрос о том, будет ли Россия реагировать на гибель гражданских и скажется ли инцидент на операции и мерах безопасности, Песков заявил: «Прежде всего это все-таки ситуация, которая делает необходимыми дополнительные меры прилегающих к Украине районов».

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