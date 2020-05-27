Горизбирком увидел условия для электронного голосования в Петербурге

По словам главы Горизбиркома, в Петербурге нет препятствий для внедрения системы электронного голосования, поскольку в городе развита инфраструктура, а избиратели и члены избиркомов высокообразованные и технически грамотные

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Председатель избирательной комиссии Санкт-Петербурга Виктор Миненко допустил, что в городе могут рассмотреть вопрос о внедрении электронного дистанционного голосования. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Госизбиркома (ГИК).

Миненко отметил, что в городе развита информационная инфраструктура, а избиратели и члены избирательных комиссий «высокообразованные и технически грамотные», поэтому препятствий для обсуждения этого вопроса нет.

Глава ГИК сообщил, что инициативу внедрения дистанционного электронного голосования озвучила городская общественная палата. Городская комиссия может обратиться с этим предложением в Центризибирком, если специалисты убедятся, что разработанная система соответствует требованиям закона. «Уверен, что Санкт-Петербургу такая задача по плечу», — добавил Миненко.

Накануне он сообщил, что в городе начали тестировать электронную систему, которая может быть использована для дистанционного голосования.