Горизбирком увидел условия для электронного голосования в Петербурге

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 71,06 (-0,08) Quote, 14:59
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 77,91 (+0,12) Quote, 14:59
Жена Погребняка сообщила о состоянии больной COVID-19 семьи футболиста Спорт, 16:37 Собянин заявил о готовности Москвы к репетициям парада Победы Общество, 16:37 Как искусственный интеллект повысил оборот магазинов на 50% РБК и Сколково, 16:22 В «Уфе» заявили о переговорах с австрийскими и арабскими инвесторами Спорт, 16:19 В Москве вопреки запрету РПЦ для прихожан открыли Покровский монастырь Общество, 16:17 ЛУКОЙЛ прокоментировал иск ФАС против сделки на $1,45 млрд Бизнес, 16:16 Собянин заявил о снижении числа госпитализаций пациентов с COVID на 40% Общество, 16:13 Маркетинговая боль: как выживают частные клиники на карантине Pro, 16:08 Путин попросил Собянина отправить медиков и лекарства в регионы Политика, 16:07 Анатолий Чубайс — о климатической политике России Зеленая экономика, 16:00  Путин обсудил с Собяниным ситуацию с коронавирусом. Полное видео Общество, 15:58 Собянин предложил смягчить режим самоизоляции в Москве Политика, 15:55 Собянин предложил разрешить непродовольственную торговлю в Москве 1 июня Общество, 15:53 Станет ли IT серебрянной пулей для локдауна. Закрытая дискусия РБК и Яндекс.Облако, 15:50
Политика ,  
0 

Горизбирком увидел условия для электронного голосования в Петербурге

По словам главы Горизбиркома, в Петербурге нет препятствий для внедрения системы электронного голосования, поскольку в городе развита инфраструктура, а избиратели и члены избиркомов высокообразованные и технически грамотные
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Председатель избирательной комиссии Санкт-Петербурга Виктор Миненко допустил, что в городе могут рассмотреть вопрос о внедрении электронного дистанционного голосования. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Госизбиркома (ГИК).

Миненко отметил, что в городе развита информационная инфраструктура, а избиратели и члены избирательных комиссий «высокообразованные и технически грамотные», поэтому препятствий для обсуждения этого вопроса нет.

Глава ЦИК допустила дистанционное голосование за пределами Москвы
Политика
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Глава ГИК сообщил, что инициативу внедрения дистанционного электронного голосования озвучила городская общественная палата. Городская комиссия может обратиться с этим предложением в Центризибирком, если специалисты убедятся, что разработанная система соответствует требованиям закона. «Уверен, что Санкт-Петербургу такая задача по плечу», — добавил Миненко.

Накануне он сообщил, что в городе начали тестировать электронную систему, которая может быть использована для дистанционного голосования.

23 мая президент Владимир Путин подписал закон о дистанционном голосовании, согласно которому отдать свой голос избиратели и участники референдумов смогут как через «Госуслуги», так и по почте. Процедуру можно будет использовать при проведении выборов в органы государственной власти, местного самоуправления, референдумов и в других предусмотренных Центризбиркомом случаях.

Дистанционный формат будет применен в рамках общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, заявила ранее председатель ЦИК Элла Памфилова. Использовать подобный формат по всей стране не получится, отметила она. По словам главы ЦИК, его можно воплотить не более чем в трех-четырех регионах на основе примененной ранее «московской технологии». Впервые электронное голосование в экспериментальном порядке было использовано на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва 8 сентября 2019 года, в мэрии заявили об успешном результате эксперимента.

Путин подписал закон о дистанционном голосовании по интернету и почте
Общество
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

По словам Памфиловой, на ближайших выборах в единый день голосования в сентябре Центризбирком намерен «обкатать» формат дистанционного голосования в одном-двух регионах.

В Кремле пока не приняли решение о дате проведения голосования по поправкам в Конституцию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Источники РБК допустили, что оно может состояться 24 июня, в день проведения парада Победы.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Санкт-Петербург, электронное голосование
Материалы по теме
Памфилова опровергла сообщения о регионах с дистанционным голосованием
Политика
Госдума приняла закон о голосовании по почте
Общество
Депутаты Госдумы предложили разрешить дистанционное голосование
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter