Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о роспуске Рады

Истец заявил, что роспуск Рады нарушает его права как избирателя и самовыдвиженца, планировавшего «отдых летом» и участие в выборах осенью. В Верховном суде решили, что этим вопросом должен заниматься Конституционный суд

Верховный суд Украины отказал в рассмотрении иска о признании недействительным указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и проведении внеочередных парламентских выборов, сообщается на странице суда в Facebook.

Истец, имя которого не называется, указал, что роспуск Рады нарушает его права как избирателя, голосовавшего на парламентских выборах в 2014 году. Кроме того, в указе Зеленского он усмотрел нарушение его права на самовыдвижение кандидатом в депутаты.

По его словам, проведение внеочередных выборов «препятствует его планам на отдых летом и участия в выборах народных депутатов Украины, как и планировалось, осенью», отметили в суде.

В Верховном суде постановили, что процесс досрочного прекращения полномочий Рады является конституционным и участие в нем президента не является «формой реализации его управленческих функций», то есть не попадает под контроль суда административной юрисдикции. «Рассмотрение такого дела отнесено к юрисдикции Конституционного Суда Украины», — говорится в сообщении.