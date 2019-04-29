Топ-10 стран с самыми большими расходами на оборону

2-е место. Китай

Расходы в 2018 году: $250 млрд (по оценке SIPRI)

Доля расходов на оборону от ВВП: 1,9% (по оценке SIPRI)

Изменение за период с 2009 года: плюс 83%

Место в рейтинге год назад: 2-е