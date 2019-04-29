Топ-10 стран с самыми большими расходами на оборону

Расходы в 2018 году: $649 млрд
Доля расходов на оборону от ВВП: 3,2%
Изменение за период с 2009 года: минус 17%
Место в рейтинге год назад: 1-е
Расходы в 2018 году: $250 млрд (по оценке SIPRI)
Доля расходов на оборону от ВВП: 1,9% (по оценке SIPRI)
Изменение за период с 2009 года: плюс 83%
Место в рейтинге год назад: 2-е
Расходы в 2018 году: $67,6 млрд (по оценке SIPRI)
Доля расходов на оборону от ВВП: 8,8% (по оценке SIPRI)
Изменение за период с 2009 года: плюс 28%
Место в рейтинге год назад: 3-е
Расходы в 2018 году: $66,5 млрд
Доля расходов на оборону от ВВП: 2,4%
Изменение за период с 2009 года: плюс 29%
Место в рейтинге год назад: 5-е
Расходы в 2018 году: $63,8 млрд
Доля расходов на оборону от ВВП: 2,3%
Изменение за период с 2009 года: плюс 1,6%
Место в рейтинге год назад: 6-е
Расходы в 2018 году: $61,4 млрд
Доля расходов на оборону от ВВП: 3,9%
Изменение за период с 2009 года: плюс 27%
Место в рейтинге год назад: 4-е
Расходы в 2018 году: $50 млрд
Доля расходов на оборону от ВВП: 1,8%
Изменение за период с 2009 года: минус 17%
Место в рейтинге год назад: 7-е
Расходы в 2018 году: $49,5 млрд
Доля расходов на оборону от ВВП: 1,2%
Изменение за период с 2009 года: плюс 9%
Место в рейтинге год назад: 9-е
Расходы в 2018 году: $46,6 млрд
Доля расходов на оборону от ВВП: 0,9%
Изменение за период с 2009 года: плюс 2,3%
Место в рейтинге год назад: 8-е
Расходы в 2018 году: $43,1 млрд
Доля расходов на оборону от ВВП: 2,6%
Изменение за период с 2009 года: плюс 28%
Место в рейтинге год назад: 10-е