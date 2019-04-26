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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Политика ,  
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Глава Пентагона нецензурно отозвался о программе истребителей F-35
Количество произведенных истребителей превышает спрос на них, отметил исполняющий обязанности главы Минобороны США. Помимо этого, Пентагон испытывает острую нехватку в запчастях к F-35 и проблемы в логистике
Патрик Шэнахэн (Фото: Al Drago / Bloomberg)

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн, оценивая программу истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35, использовал словосочетание «f****d up» (в переводе с англ. — «провалившаяся»), однако подчеркнул, что имеет в виду не саму машину, которую считает великолепной. Об этом он заявил следователям из Управления генерального инспектора Пентагона, отчет их встречи (.pdf) опубликован на сайте ведомства.

Шэнахэн в ходе беседы отметил три конкретных направления программы F-35 — это развитие, производство и содержание. Он сказал, что критически относится к программе, потому что F-35 был выпущен в количестве, превышающем спрос, и требовал дорогостоящей модернизации уже после производства. Эти самолеты, подчеркнул он, будут находиться на земле до тех пор, пока их не модернизируют, и только тогда они смогут быть готовыми для использования.​

Критику и слова «f****d up» исполняющий обязанности главы Пентагона отнес именно к уровню производства и количеству производственных этапов, на которых у инженеров есть фундаментальные проблемы. По его словам, на складах недостаточно запчастей, стоимость летного часа не уменьшается так быстро, как бы этого хотели в ведомстве. Также, добавил Шэнахэн, есть проблемы в логистике, он назвал ее неприемлемо низкой.

«Управление программой F-35 неадекватно», — заключил он, подчеркнув, что был также разочарован тем, что производитель истребителей — компания Lockheed Martin — не представлял никаких планов по улучшению.

Согласно последнему отчету (.pdf) Счетной палаты США, около 30% произведенных истребителей F-35 не могли летать из-за нехватки запчастей. Пентагон, подчеркнули в ведомстве, отстает по срокам ремонта более чем по 4 тыс. деталей к F-35.

Вашингтон называет свой F-35 будущим военной авиации, отмечает CNN. Lockheed Martin называет его универсальной машиной, которая сочетает экстремальную маневренность, сверхзвуковую скорость, возможность скрытного, незаметного для радаров полета и новейшие технологии. Всего существует три типа этого истребителя: наземный F-35A, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой F-35B и палубный F-35C.

Автор: Анна Трунина
Теги: F-35, Пентагон
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