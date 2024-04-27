«Страна» узнала об открытии производства по иску о выборах на Украине

Производство по иску к Верховной раде о неназначении выборов президента Украины открыл Верховный суд. Последние выборы президента Украины состоялись 31 марта 2019 года, срок полномочий главы государства составляет пять лет

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Верховный суд Украины открыл производство по иску о неназначении выборов президента на 31 марта 2024 года, сообщило издание «Страна». Истцом выступил житель Чернигова Олег Серик, ответчиком — Верховная рада.

Последние выборы президента Украины состоялись 31 марта 2019 года, 20 мая победивший на них Владимир Зеленский принял присягу. Согласно положениям украинской Конституции, выборы проводятся в последнее воскресенье марта в год, когда истекают полномочия действующего главы государства. Срок полномочий президента Украины составляет пять лет.

Серик считает, что Верховная рада, несмотря на наличие соответствующих полномочий, не назначила новые выборы в законодательно определенные сроки, что «нарушает права значительного круга лиц». Истец в связи с этим потребовал обязать парламент принять постановление о назначении даты нового голосования.

В течение 15 дней Верховная рада должна предоставить объяснения в рамках этого производства, после чего у истца будет три дня на отклик по этому пояснению, пишет «Страна».

Зеленский считает неприемлемыми выборы на Украине во время вооруженного конфликта, поскольку «все силы обороны живут совсем другими эмоциями». С начала военной операции в стране действует режим военного положения, который ограничивает проведение выборов. Ранее Зеленский называл среди условий для организации голосования финансовую поддержку Запада в размере $5 млрд. «Проводить выборы в кредит я не буду, забирать деньги от оружия тоже не буду», — говорил он.