Суд отправил журналиста Мингазова под домашний арест по делу о «фейках»

Журналиста российского Forbes Мингазова отправили под домашний арест. До этого его задержали по делу о распространении «фейков»

Сергей Мингазов (Фото: @sergeimingazov / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) )

Краснофлотский районный суд города Хабаровска отправил под домашний арест журналиста российского Forbes Сергея Мингазова, который был задержан по делу о распространении «фейков» об армии, рассказал РБК его адвокат Константин Бубон. Об этом также сообщили в пресс-службе управления СК по Хабаровскому краю.

По словам адвоката, суд удовлетворил требования следствия, а спор был только о больших или меньших ограничениях при домашнем аресте.

«Поэтому мы возможно будем частично это постановление обжаловать в части некоторых ограничений, которые мы считаем излишними. А в целом мы удовлетворены [решением суда], так как была опасность ареста», — добавил Бубон.

О том, что Мингазова накануне задержали по делу о распространении фейков про армию по мотивам ненависти или вражды (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) из-за репоста в телеграм-канале, сообщил его адвокат Константин Бубон. Журналиста тогда поместили в ИВС в Хабаровске. Адвокат сказал РБК, что у Мингазова прошли обыски.

В Следственном комитете сообщили, что подозреваемый в апреле 2022 года разместил в администрируемом им канале публикацию, в которой «содержалась под видом достоверной заведомо ложная информация об использовании вооруженных сил» страны.

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